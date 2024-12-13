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Суд лишил Стаса Намина бренда «Группа Парк Горького»
Суд лишил Стаса Намина права на бренд «Группа Парк Горького» по иску бывших участников группы
Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратил правовую охрану бренда «Группа Парк Горького», зарегистрированного Стасом Наминым, по иску бывших участников коллектива.
Как , Суд по интеллектуальным правам в Москве удовлетворил иск бывших участников группы «Парк Горького» Алексея Белова, Александра Минькова и Александра Львова, досрочно прекратив правовую охрану бренда «Группа «Парк Горького», сообщает РИА «Новости».
Этот бренд принадлежал Стасу Намину, который зарегистрировал его в 2018 году. Судебное решение основывалось на утверждении истцов о неиспользовании товарного знака.
Бренд »Группа «Парк Горького» охватывал разнообразные категории товаров и услуг, включая цифровые носители, печатные издания, одежду, а также услуги, связанные с рекламой и музыкальными мероприятиями. Истцы подали иск в июле этого года, и 12 декабря суд вынес решение в их пользу. Аналогичный иск в отношении бренда Gorky Park будет рассмотрен в феврале.
Сами музыканты группы считают, что регистрация товарных знаков Стасом Наминым была актом недобросовестной конкуренции. Ранее, 3 декабря, арбитражный суд Москвы отклонил иск Намина, который требовал признать контрафактными диски с обозначением Gorky Park, изданные лейблом Moroz Records. Суд постановил, что дело касается классического спора между группой и бывшим продюсером.
Группа «Парк Горького» была создана Стасом Наминым в 1987 году и впервые выступила на концертах Scorpions в 1988 году. В 1990 году группа распалась, но в 2022 году возобновила деятельность в новом составе. Намин в марте этого года объявил о предстоящем турне по России и Китаю.
Напомним, на этой неделе вокалист группы «Руки вверх» Сергей Жуков и «Первое музыкальное издательство» обратились к главе СК Александру Бастрыкину и главе Верховного суда Ирине Подносовой с просьбой посодействовать в спорах о правах на песни и фонограммы.