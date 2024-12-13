Суд лишил Стаса Намина бренда «Группа Парк Горького»

Суд лишил Стаса Намина права на бренд «Группа Парк Горького» по иску бывших участников группы

Tекст: Мария Иванова

Как , Суд по интеллектуальным правам в Москве удовлетворил иск бывших участников группы «Парк Горького» Алексея Белова, Александра Минькова и Александра Львова, досрочно прекратив правовую охрану бренда «Группа «Парк Горького», сообщает РИА «Новости».

Этот бренд принадлежал Стасу Намину, который зарегистрировал его в 2018 году. Судебное решение основывалось на утверждении истцов о неиспользовании товарного знака.

Бренд »Группа «Парк Горького» охватывал разнообразные категории товаров и услуг, включая цифровые носители, печатные издания, одежду, а также услуги, связанные с рекламой и музыкальными мероприятиями. Истцы подали иск в июле этого года, и 12 декабря суд вынес решение в их пользу. Аналогичный иск в отношении бренда Gorky Park будет рассмотрен в феврале.

Сами музыканты группы считают, что регистрация товарных знаков Стасом Наминым была актом недобросовестной конкуренции. Ранее, 3 декабря, арбитражный суд Москвы отклонил иск Намина, который требовал признать контрафактными диски с обозначением Gorky Park, изданные лейблом Moroz Records. Суд постановил, что дело касается классического спора между группой и бывшим продюсером.

Группа «Парк Горького» была создана Стасом Наминым в 1987 году и впервые выступила на концертах Scorpions в 1988 году. В 1990 году группа распалась, но в 2022 году возобновила деятельность в новом составе. Намин в марте этого года объявил о предстоящем турне по России и Китаю.

Напомним, на этой неделе вокалист группы «Руки вверх» Сергей Жуков и «Первое музыкальное издательство» обратились к главе СК Александру Бастрыкину и главе Верховного суда Ирине Подносовой с просьбой посодействовать в спорах о правах на песни и фонограммы.