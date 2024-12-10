Экс-главу банка БКФ Миримскую приговорили к 19 годам за взятку

Tекст: Алексей Дегтярев

Экс- главу БКФ и основательницу компании «Русский продукт» признали виновной по делу об особо крупной взятке, передает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет в колонии общего режима и штраф в размере 400 млн рублей.

По этому же делу проходил бывший следователь Следственного комитета Юрий Носов, его приговорили к 11 годам колонии общего режима и штрафу 55,7 млн рублей. Он также лишен права занимать должности в правоохранительных органах в течение десяти лет после отбытия наказания и звания «подполковник юстиции».

Прокурор требовал для Миримской 20 лет заключения и штраф 500 млн рублей, а для Носова – 13 лет лишения свободы и 111 млн рублей штрафа.

По версии обвинения, в 2017 году Миримская дала взятку двумя автомобилями общей стоимостью 3,25 млн рублей Носову, который вел дело о похищении ее дочери. По словам Миримской, дело было инициировано ее бывшим сожителем Николаем Смирновым как месть за возвращение дочери, а также Алексеем Голубовичем с целью завладения ее имуществом.

В ноябре Центральный банк России отозвал у банка БКФ лицензию на осуществление банковских операций из-за нарушений федеральных законов, включая отмывание доходов и финансирование терроризма.