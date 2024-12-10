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ФСБ сообщила о приговоре за антироссийский контент в Telegram-канале
Житель Алтайского края получил шесть лет колонии за антироссийский Telegram-канал
Житель Алтайского края, согласно приговору Второго Восточного окружного военного суда, получил шесть лет колонии за администрирование Telegram-канала с антироссийским содержанием и призывами к терроризму.
Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Алтайского края, признанному виновным в террористической деятельности. Суд установил, что мужчина 1976 года рождения администрировал Telegram-канал, который содержал антироссийский контент и призывы к террористической деятельности, передает РИА «Новости».
Согласно материалам дела, канал призывал к оказанию ресурсной поддержки проукраинским террористическим организациям, запрещенным в России. Эти факты были подтверждены лингвистическими экспертизами.
Следствие УФСБ по Алтайскому краю установило, что действия обвиняемого подпадают под статьи УК России, касающиеся публичных призывов к деятельности, угрожающей государственной безопасности, и оправдания терроризма через интернет. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала на Алтае мужчину, подозреваемого в попытке теракта на объекте Минобороны. Ранее сообщалось, что мужчина, готовивший взрыв мэрии Рубцовска по указанию с Украины, также был задержан на Алтае. Также в 2021 году был задержан сторонник украинских националистов на Алтае за подготовку «акций устрашения».