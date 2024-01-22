ФСБ задержала на Алтае мужчину за попытку теракта на объекте Минобороны

Tекст: Александра Юдина

Известно, что задержан россиянин 1979 года рождения, пытавшийся совершить теракт в Барнауле, передает ТАСС.

По информации ведомства, в ноябре прошлого года мужчина через интернет установил связь с представителем запрещенной в России террористической организации и заявил о готовности совершить террористические действия на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона.

Как установило следствие, по указанию куратора мужчина изготовил «коктейли Молотова», с помощью которых должен был поджечь один из объектов Минобороны.

В данный момент возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение теракта, задержанному предъявлено обвинение, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на Урале суд приговорил мужчин к шести и 18 годам лишения свободы за попытку поджога военкоматов в Екатеринбурге и Новоуральске.

