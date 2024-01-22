В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?53 комментария
ФСБ задержала на Алтае мужчину за попытку теракта на объекте Минобороны
Жителя Алтайского края задержали за попытку поджога одного из объектов Министерства обороны России, сообщили в УФСБ по региону.
Известно, что задержан россиянин 1979 года рождения, пытавшийся совершить теракт в Барнауле, передает ТАСС.
По информации ведомства, в ноябре прошлого года мужчина через интернет установил связь с представителем запрещенной в России террористической организации и заявил о готовности совершить террористические действия на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона.
Как установило следствие, по указанию куратора мужчина изготовил «коктейли Молотова», с помощью которых должен был поджечь один из объектов Минобороны.
В данный момент возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение теракта, задержанному предъявлено обвинение, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее на Урале суд приговорил мужчин к шести и 18 годам лишения свободы за попытку поджога военкоматов в Екатеринбурге и Новоуральске.