Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.2 комментария
Готовивший взрыв мэрии Рубцовска по указанию с Украины мужчина задержан на Алтае
ФСБ: Готовивший взрыв мэрии Рубцовска по указанию из Украины мужчина задержан на Алтае
Мужчина из Челябинской области, планировавший совершить подрыв администрации Рубцовска Алтайского края по указанию проукраинской террористической организации, задержан, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
Согласно сообщению пресс-службы, задержан гражданин России 1988 года рождения, прибывший по заданию запрещенной проукраинской террористической организации в Алтайский край, он должен был с помощью самодельного взрывного устройства совершить подрыв здания администрации Рубцовска, передает ТАСС. По сообщению ведомства, возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на теракт» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ».
В ФСБ отметили, что мужчина родом из Челябинской области. Находясь за рубежом, он вступил в состав террористической организации, после чего и прибыл в регион по указанию куратора.
При проведении обыска у него были найдены прекурсоры для изготовления самодельного взрывного устройства. На след подозреваемого оперативники выходили с начала года при содействии коллег из УФСБ России по Челябинской области, он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Алтайский краевой суд приговорил 45-летнюю местную жительницу к четырем годам за сотрудничество с украинской террористической организацией. Женщина занималась поиском жителей региона, готовых поджигать здания органов власти.