Готовивший взрыв мэрии Рубцовска по указанию с Украины мужчина задержан на Алтае

ФСБ: Готовивший взрыв мэрии Рубцовска по указанию из Украины мужчина задержан на Алтае

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению пресс-службы, задержан гражданин России 1988 года рождения, прибывший по заданию запрещенной проукраинской террористической организации в Алтайский край, он должен был с помощью самодельного взрывного устройства совершить подрыв здания администрации Рубцовска, передает ТАСС. По сообщению ведомства, возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на теракт» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ».

В ФСБ отметили, что мужчина родом из Челябинской области. Находясь за рубежом, он вступил в состав террористической организации, после чего и прибыл в регион по указанию куратора.

При проведении обыска у него были найдены прекурсоры для изготовления самодельного взрывного устройства. На след подозреваемого оперативники выходили с начала года при содействии коллег из УФСБ России по Челябинской области, он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Алтайский краевой суд приговорил 45-летнюю местную жительницу к четырем годам за сотрудничество с украинской террористической организацией. Женщина занималась поиском жителей региона, готовых поджигать здания органов власти.