В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.13 комментариев
Раздевшуюся в знак протеста студентку в Иране отправили в психлечебницу
Раздевшуюся в знак протеста против хиджаба студентку в Иране отправили в психлечебницу
Студентка Аха Дарьяи, обнажившаяся в Иране в знак протеста против ношения хиджаба, отправлена на принудительное лечение в психлечебницу.
Министр науки республики Хоссейн Симаи Сарраф подтвердил, что такие меры были поддержаны ее семьей, сообщает Царьград.
По данным независимых источников, ранее у девушки не было психических расстройств. Однако теперь ей назначено лечение с использованием сильнодействующих препаратов. Этот случай вызвал общественное внимание и обсуждение, так как протесты против обязательного ношения хиджаба в Иране продолжаются уже давно, и подобные акции не редкость среди молодежи.
Напомним, в Иране студентка сняла одежду на территории университета, после чего ее насильно увезли неизвестные мужчины.