В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.11 комментариев
WSJ: У США не хватит боеприпасов для украинских F-16
Американское военное ведомство располагает ограниченными запасами боеприпасов для вооружения украинских истребителей F-16, сообщили источники в Пентагоне.
Вашингтон столкнулся с ограничениями в запасах боеприпасов для истребителей F-16, которые могут быть предоставлены Украине, сообщили источники Wall Street Journal, передает РИА «Новости».
Высокопоставленный американский чиновник и бывший сотрудник Пентагона уточнили, что речь идет о боеприпасах, запускаемых с воздуха.
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в августе сообщал, что украинская авиация проявляет активность в Харьковской области, не входя в зону поражения российских систем ПВО.
Между тем в управлении внутренних дел российской военно-гражданской администрации Харьковской области установили личности украинских летчиков F-16, выполняющих задачи над Харьковской областью.