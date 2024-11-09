Tекст: Алексей Дегтярев

Вашингтон столкнулся с ограничениями в запасах боеприпасов для истребителей F-16, которые могут быть предоставлены Украине, сообщили источники Wall Street Journal, передает РИА «Новости».

Высокопоставленный американский чиновник и бывший сотрудник Пентагона уточнили, что речь идет о боеприпасах, запускаемых с воздуха.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в августе сообщал, что украинская авиация проявляет активность в Харьковской области, не входя в зону поражения российских систем ПВО.

Между тем в управлении внутренних дел российской военно-гражданской администрации Харьковской области установили личности украинских летчиков F-16, выполняющих задачи над Харьковской областью.