  • Новость часаПесков заявил о готовности Путина налаживать отношения с США
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    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    16 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    9 комментариев
    7 ноября 2024, 18:56 • Новости дня

    Москвичам пообещали ночные заморозки на следующей неделе

    Синоптик пообещал ночные заморозки в Москве на следующей неделе

    Tекст: Ольга Иванова

    В начале следующей недели в Москву вернутся ночные заморозки, температура днем опустится до плюс одного градуса, а ночью будет небольшой минус, при этом снег и слякоть не ожидаются, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    По словам Леуса, после субботы, когда теплая волна достигнет своего пика с температурой до восьми градусов, в Москву снова начнет поступать холодный воздух из приполярных регионов России, передает РИА «Новости».

    «В результате в воскресенье – уже не выше плюс 4-6 градусов, а с началом новой недели в столицу вернутся ночные заморозки, да и днем будет лишь плюс 2-4 градуса, а во вторник-среду и вовсе плюс 1-3 градуса, что точно укладывается в климатическое русло второй декады ноября», – сообщил Леус.

    Процессы похолодания будут сопровождаться высоким атмосферным давлением. Снег и слякоть по прогнозам не предвидятся, что позволит избежать неприятных погодных условий, характерных для этого времени года. Температурные изменения соответствуют нормам второй декады ноября.

    Ранее сообщалось, что понедельник в Москве ознаменовался первой в сезоне отрицательной среднесуточной температурой на уровне минус 0,5 градуса, зафиксированной на метеостанции ВДНХ.

    6 ноября 2024, 21:55 • Новости дня
    Рар: Победа Трампа ввела Германию и ЕС в состояние шока и растерянности

    Политолог Рар: Германия и Евросоюз шокированы победой Трампа

    Рар: Победа Трампа ввела Германию и ЕС в состояние шока и растерянности
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Евгений Поздняков

    Занимая пост главы Белого дома, Дональд Трамп сделает переоценку американской дипломатии на европейском векторе. В Германии он видит экономического конкурента, поэтому новый американский лидер будет пытаться налаживать связи с другими странами ЕС. Из-за этого власти ФРГ пребывают в шоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США.

    «Немецкие правящие элиты в панике и тревоге: надежды на победу Камалы Харрис не оправдались даже несмотря на колоссальную поддержку, которую ей оказывали европейцы вплоть до вмешательства в американские выборы. В Германии недоумевают: как жители США посмели выбрать президента, являющегося «врагом либеральной демократии», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Немцы не понимают, что граждане Штатов голосовали за политика, которого считают более компетентным в экономических вопросах. Их пугает возможность того, что Дональд Трамп может прекратить помощь Украине и остановить конфликт путем раздела страны. Европейцы боятся подобного развития событий, поэтому они готовы и дальше поставлять ВСУ вооружения», – отмечает он.

    «Они надеются, что Киев не проиграет, однако без США это практически невозможно. Кроме того, у немцев имеется страх того, что победа Трампа может негативно сказаться на торговле со Штатами, ведь при нем налоги на ввоз немецкой продукции могут увеличиться до 20%. К тому же новый глава Белого дома способен и распустить НАТО», – акцентирует собеседник.

    «Поэтому Кильский институт мировой экономики заговорил о самом опасном моменте в истории ФРГ. У Германии давно отсутствует рост финансовых показателей, а столкновение с новыми вызовами в этой сфере может привести к ослаблению Берлина. Поэтому лидеры страны пребывают в растерянности», – считает эксперт.

    «Трамп не рассматривает ФРГ в качестве лидера Европы. Он попытается развивать сотрудничество с правыми политиками ЕС, например, с Виктором Орбаном или «Альтернативой для Германии». Кроме того, новый президент США не станет забывать оскорблений, сыпавшихся в его адрес из Брюсселя и Берлина», – полагает он.

    «ФРГ для Трампа, повторю, в первую очередь нежелательный конкурент в глобальной экономике. Он с удовольствием подчинит себе энергетический рынок Европы, вынуждая федерацию закупать в больших объемах сжиженный газ и нефть у Штатов. При этом с Россией он воевать не намерен. США готовятся к длительному конфликту с Китаем и Ираном, а дополнительный фронт в виде Москвы им не нужен», – заключил Рар.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам ЕС договориться о совместных шагах после победы Трампа. В соцсети Х (ранее Twitter, запрещена в России) глава государства сообщил, что совместно с канцлером ФРГ Олафом Шольцем он будет работать над тем, чтобы сделать Европу более единой, сильной и суверенной. По его мнению, союзу необходимо забыть о принципе «каждый сам за себя».

    При этом возвращение Дональда Трампа в Белый дом настораживает правящие круги объединения. Как пишет Financial Times, политики ЕС шокированы масштабами победы кандидата от Республиканской партии. «В торговле все будет плохо. И Украина в большой беде», – сказал изданию неназванный чиновник Евросоюза.

    Однако, по словам Петера Стано, представителя внешнеполитической службы ЕС, объединение продолжит поддержку ВСУ даже после победы Трампа, пишет РИА «Новости». «Не стоит предвосхищать события, смена администрации в США произойдет только в следующем году», – добавил он. Дипломат уточнил, что члены союза сохраняют единство по вопросу оказания помощи офису Зеленского.

    Напомним, голосование за президента США состоялось 5 ноября. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы, в то время как представитель демократов Камала Харрис достигла показателя в 224.

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    6 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    CNN: Трамп интересовался не общавшимися с ним перед выборами мировыми лидерами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп внимательно следит за контактами с мировыми лидерами, сообщили источники.

    Трамп якобы «упивался контактами с мировыми лидерами перед выборами и спрашивал, почему те или иные лидеры не пытались выйти с ним на связь», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин не будет поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за вовлеченности страны в конфликт на Украине. При этом он отмечал, что президент России открыт к диалогу с США.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    7 ноября 2024, 16:20 • Новости дня
    Стало известно о сотне раненых польских военных на границе с Белоруссией

    Более 100 польских военных получили травмы в конфликте с мигрантами на границе с Белоруссией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 100 польских военных пострадали в столкновениях с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией в начале 2024 года, сообщил министр обороны Польши.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в эфире радиостанции Radio Zet, что с начала 2024 года более 100 военных пострадали в результате стычек с мигрантами на границе с Белоруссией, передает ТАСС. Он подчеркнул, что большинство травм являются легкими, но есть случаи более серьезных повреждений.

    По словам министра, ситуация на границе остается напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сообщил, что не сможет профинансировать проект «Восточный щит» Польши по укреплению границы с Россией и Белоруссией в ближайшее время из-за отсутствия средств в бюджете. Ранее воздушный шар неизвестного происхождения разбился в Польше у границы с Белоруссией.

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    7 ноября 2024, 05:55 • Новости дня
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент Украины Петр Порошенко перечислил пять «красных линий», которые, как он считает, нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

    В частности, Порошенко потребовал не делать уступок «по суверенитету» Украины, ее «территориальной целостности», а также не допускать сокращения вооруженных сил Украины. Кроме того, он заявил о необходимости поддерживать санкции против России. Порошенко заявил, что Украина должна быть принята в НАТО после выполнения страной определенных условий, пишет «Комсомольская правда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев


    Коментарии (36)
    7 ноября 2024, 03:24 • Новости дня
    Распад коалиции в Германии связали с финансированием Украины

    Вице-канцлер Германии Хабек обвинил главу минфина Линднера в распаде коалиции из-за отказа увеличить помощь Украине

    Распад коалиции в Германии связали с финансированием Украины
    @ M. Popow/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Коалиционное правительство Германии распалось из-за отказа главы минфина Кристиана Линднера согласовать дополнительные средства для Украины в бюджете на 2025 год, заявил вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек.

    Хабек подчеркнул, что «закрыть брешь в бюджете не удалось», несмотря на наличие различных предложений «на столе». «На столе лежали различные варианты, и самый большой из них, вероятно, заключался в том, чтобы оказать Украине дальнейшую поддержку. Это было бы правильным ответом в начале дня на избрание Дональда Трампа», – приводит слова Хабека РИА «Новости».

    Хабек также отметил, что Германия должна сыграть особую роль в поддержании «мира и свободы» в Европе, и подчеркнул, что борьба на Украине якобы идет именно за эти ценности. «Правильным ответом было бы «больше» (помощи Украине)», – сказал он.

    Он выразил сожаление, что партия Линднера – Свободная демократическая партия Германии – «не была готова воспользоваться возможностями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о распаде правящей коалиции и намерении запросить вотум доверия у Бундестага, что может привести к досрочным выборам в марте. Также он обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке Линднера.

    Коментарии (11)
    7 ноября 2024, 00:40 • Новости дня
    Правящая коалиция распалась в Германии

    Шольц объявил о распаде правящей коалиции в Германии и возможных досрочных выборах

    Правящая коалиция распалась в Германии
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о распаде правящей коалиции и намерении запросить вотум доверия у Бундестага, что может привести к досрочным выборам в марте. Он обвинил министра финансов Кристиана Линднера в «мелкобуржуазной партийной тактике».

    Шольц заявил о распаде коалиции со Свободной демократической партией Линднера и сообщил, что больше не видит основы для сотрудничества. «Линднер слишком часто обманывал мое доверие», – приводит его слова ТАСС.

    Шольц заявил о намерении запросить вотум доверия у Бундестага в 2025 году, голосование пройдет 15 января. «Это позволит членам Бундестага принять решение о том, следует ли освободить путь для досрочных выборов», – заявил он. Выборы могут состояться не позднее конца марта, передает РИА «Новости».

    Говоря о международной ситуации, связанной с конфликтами на Ближнем Востоке и на Украине, Шольц назвал безответственным отказ от «решения или компромиссного предложения». Он заявил, что не собирается «этого терпеть».

    Шольц обвинил Линднера в том, что во время совместного правления тот заглушал компромиссы публичными спорами, ненадлежащим образом блокировал законы и «слишком часто придерживался мелкобуржуазной партийной тактики».

    Шольц намерен провести переговоры с кандидатом на пост канцлера от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрихом Мерцем. Шольц собирается предложить Мерцу сотрудничество в поиске решения по укреплению экономики и обороны, так как экономика, по словам канцлера, не может ждать, пока пройдут новые выборы.

    О распаде коалиции также сообщил вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, представляющий партию «зеленых»: «Это особенный день. Он заканчивается распадом правительства »Светофора». Хабек добавил, что теперь путь для упорядоченного проведения новых выборов будет быстро открыт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в коалиции, включающей СДПГ Шольца, «зеленых» и Свободную демократическую партию, усилились разногласия после предложенного Линднером экономического плана, который был публично отвергнут в партии канцлера. Шольц сообщил, что обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке Линднера.

    Коментарии (5)
    7 ноября 2024, 12:10 • Новости дня
    Названы кандидаты на пост госсекретаря США при Трампе

    Politico: Трамп рассматривает Рубио, Хагерти и Гренелла на пост госсекретаря США

    Названы кандидаты на пост госсекретаря США при Трампе
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный американский президент Дональд Трамп рассматривает сенаторов Марко Рубио и Билла Хагерти, а также экс-посла в Германии Ричарда Гренелла на должность госсекретаря США, пишет Politico.

    По данным издания, Трамп рассматривает на должность госсекретаря Рубио, Хагерти и Гренелла, передает ТАСС.

    По данным источника, сенатор от Арканзаса Том Коттон может занять пост министра обороны. Среди потенциальных кандидатов на ключевые должности в администрации Трампа также названы журналист Такер Карлсон и предприниматель Илон Маск.

    В то же время газета The Washington Post сообщает, что сенаторы Майк Ли и Эрик Шмитт рассматриваются Трампом на пост главы Минюста. Экс-директор Национальной разведки Джон Рэтклифф также числится среди претендентов на эту должность.

    Тем временем советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине. В частности, предложено создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях.

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    7 ноября 2024, 13:06 • Новости дня
    Рар: Правящую коалицию Германии расколол «предатель Украины»

    Политолог Рар связал распад правящей коалиции Германии с победой Трампа

    Рар: Правящую коалицию Германии расколол «предатель Украины»
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Власти ФРГ ради поддержки Киева готовы печатать деньги и отменить действующий закон, запрещающий брать новые долговые обязательства. Но министр финансов Кристиан Линднер отказался от запуска печатного станка. Олаф Шольц и «Зеленые» теперь хотят представить его «предателем Украины», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер Германии объявил о распаде правящей коалиции.

    «Евросоюз в целом и Германия в частности связывали процветание Европы и «спасение» демократии с победой Камалы Харрис, а она с треском проиграла. Сейчас в Брюсселе и Берлине паника. Об этом свидетельствует реакция в правительстве ФРГ», – отметил германский политолог Александр Рар. По его мнению, развал «светофорной» коалиции и победа Дональда Трампа – события напрямую связанные.

    «В первую очередь немцы испугались, что республиканец остановит войну разделом Украины. Для правительства Германии победа России в конфликте неприемлема, и Берлин полностью исключает такой вариант. Для немецких правящих элит военная и экономическая помощь Киеву безальтернативна», – подчеркнул эксперт.

    «Власти готовы печатать и печатать новые деньги, а также ради поддержки Украины отменить действующий закон, запрещающий Германии брать новые долговые обязательства», – уточнил собеседник. Рар объясняет: немецкие элиты боятся, что победа России укрепит геополитические позиции Москвы, а это якобы станет кошмаром, особенно для партии «Зеленых».

    На этом фоне министр финансов Германии Кристиан Линднер отказался давать согласие на запуск печатного денежного станка, что и спровоцировало скандал в Берлине, напомнил политолог. «Линднер твердо выступил за экономию денег и резкое сокращение затрат в бюджете, в том числе в военной сфере. Олаф Шольц и «Зеленые» теперь хотят представить его «предателем Украины», – добавил эксперт.

    По его прогнозам, в Германии самое позднее в январе состоятся выборы парламента и канцлера. «Шольц уйдет, а его место займет лидер ХДС Фридрих Мерц. Он в основном продолжит нынешний курс страны. Изменения коснутся миграционной политики и произойдет сокращение в социальной сфере», – считает политолог.

    Что касается Украины, то Мерц обещает поддерживать ее «до победы», продолжил он. «Проблемой станут США, которые точно изменят курс на украинском треке. Ведь в Вашингтоне, в отличие от ФРГ, умеют считать деньги и экономить, когда это нужно. Германия останется единственной страной, которая по чисто моральным соображениям будет продолжать поддерживать Киев оружием и деньгами», – заключил Рар.

    Ранее канцлер Германии уволил министра финансов Кристиана Линднера. «Я чувствую себя обязанным сделать этот шаг, чтобы предотвратить ущерб нашей стране. Нам нужно эффективное правительство, обладающее силой принимать необходимые решения для нашей страны», – заявил Олаф Шольц. Он обвинил Линднера в том, что тот «слишком часто не оправдывал его доверие» и «отвергал компромиссы». Он также раскритиковал лидера СвДП за большую озабоченность «выживанием своей партии».

    Увольнение произошло после нескольких недель споров по поводу экономического направления правительства. Линднер предложил провести в январе досрочные выборы в качестве одного из вариантов выхода из кризиса, но канцлер отверг это предложение.

    Позже вице-канцлер Германии Роберт Хабек объявил о распаде правящей коалиции. Он обвинил Линднера в отказе увеличить помощь Киеву. Хабек также отметил, что Германия должна сыграть особую роль в поддержании «мира и свободы» в Европе, и подчеркнул, что борьба на Украине якобы идет именно за эти ценности. «Правильным ответом было бы «больше» (помощи Украине)», – сказал он. Он выразил сожаление, что партия Линднера – Свободная демократическая партия Германии – «не была готова воспользоваться возможностями».

    В свою очередь Линднер заявил, что Шольц изначально был нацелен не на «жизнеспособное для всех» соглашение, а на «продуманный распад коалиции». Он обвинил бывших партнеров по коалиции – социал-демократов и «Зеленых» – в том, что они не приняли его предложения по улучшению экономической ситуации в Германии в качестве основы для консультаций.

    Как полагает Линднер, Шольц долго не понимал, что Германии необходимо новое экономическое пробуждение, канцлер «долгое время упрощал экономические проблемы граждан», выдвигая «слабые» и «неамбициозные» контрпредложения. «В конечном итоге Шольц потребовал приостановить действие правила так называемого долгового тормоза», – признался Линднер.

    Он подчеркнул, что «долговой тормоз» прописан в «Основным законе», поэтому Линднер «не мог согласиться на это», согласие стало бы нарушением присяги. «Именно поэтому канцлер прекратил сотрудничество со мной и СвДП на заседании коалиционного комитета сегодня вечером», – сказал он.

    В партии Линднера сообщили, что их министры полностью выходят из состава правящей коалиции. В правительстве Германии представители СвДП занимали четыре поста: министра финансов, министра юстиции, министра научных исследований и образования, а также министра транспорта.

    Напомним, о том, что «светофорная» коалиция в ФРГ стоит на грани распада, сообщалось в конце октября. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто претендует на победу в случае проведения досрочных выборов в Бундестаг и что это будет означать для кризиса на Украине.

    Коментарии (7)
    7 ноября 2024, 15:42 • Новости дня
    Система «Купол Донбасса» перехватила американский беспилотник
    Система «Купол Донбасса» перехватила американский беспилотник
    @ t.me/TRO_DPR

    Tекст: Дарья Григоренко

    Система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» предотвратила атаку на Старобешевскую ТЭС, перехватив американский беспилотник с фугасной боевой частью весом 15 кг, нацеленный на этот важный объект энергопромышленности, сообщил штаб обороны республики.

    В сообщении говорится, что американский беспилотник был вооружен фугасной боевой частью весом 15 кг и нацелен на Старобешевскую тепловую электростанцию, которая питает центральные и южные районы региона, передает РИА «Новости».

    В результате инцидента, по информации штаба, жертв среди населения и ущерба инфраструктуре удалось избежать. Специалисты УФСБ России по Донецкой народной республике провели рентгенографическое исследование устройства и выявили средства инициирования боевого заряда.

    Для обезвреживания взрывного устройства использовался мобильный робототехнический комплекс, который деактивировал исполнительный механизм без каких-либо негативных последствий. Данный инцидент подчеркивает необходимость усиления мер безопасности в стратегически важных регионах.

    В понедельник ВСУ за сутки совершили 24 атаки на населенные пункты ДНР, выпустив 80 боеприпасов, что привело к ранениям трех человек и повреждению нескольких домов.

    Коментарии (3)
    7 ноября 2024, 09:25 • Новости дня
    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине

    The Wall Street Journal: Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине

    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях, пишет The Wall Street Journal.

    По данным газеты, команда Трампа предлагает не отправлять миротворческие силы США и создать демилитаризованную зону, которая будет простираться на 1,3 тыс. км по нынешней линии фронта, передает ТАСС.

    Члены команды также заявляют, что поставка оружия на Украину должна осуществляться европейскими странами, а не Соединенными Штатами.

    «Заставляйте поляков, немцев, англичан и французов заниматься этим», – передает WSJ слова одного из советников.

    Кроме того, в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться не вступать в НАТО в течение ближайших 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.


    Коментарии (37)
    7 ноября 2024, 11:23 • Новости дня
    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах

    Песков опроверг публикации о том, что Путин «через знакомых» поздравил Трампа

    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент России Владимир Путин якобы поздравил Дональда Трампа через посредников.

    Песков в комментарии RTVI заявил, что сообщения о том, что Путин якобы поздравил Трампа, являются «недостоверной информацией», передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    38 комментариев

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин якобы передал поздравления Трампу «через знакомых».

    Накануне Песков заявил, что президент России Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США.

    Дмитрий Песков также отметил, что Владимир Путин открыт к диалогу с США, но Кремль ожидает конкретных действий от Дональда Трампа.

    Коментарии (11)
    6 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о смене стратегии по Украине

    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о поддержке Украины в одиночку

    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о смене стратегии по Украине
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в способности Европы поддерживать Украину без помощи США после победы Дональда Трампа на выборах.

    «Сегодня ночью в США победили республиканцы, это выносит на повестку дня вопрос для нас, европейских лидеров, способна ли Европа в одиночку сохранять финансовую и военную поддержку Украины», – сказал Орбан, передает РИА «Новости».

    Он усомнился в том, что поддержка ЕС продолжится, и потому необходима новая европейская стратегия. Первый шаг в разработке новой стратегии может быть сделан 7 ноября на саммите Европейского политического сообщества и неформальном саммите ЕС, которые пройдут в Будапеште, добавил Орбан.

    По его мнению, эти встречи могут стать площадкой для обсуждения дальнейших действий и корректировки подхода к поддержке Украины.

    Орбан ранее заявил, что победа Трампа на выборах имеет крайне важное значение для всего мира. Между тем генсек НАТО Марк Рютте в своем поздравлении в адрес американского политика заявил, что необходимо продвигать мир через силу Североатлантического альянса.

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    7 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    Гарика Сукачева лишили водительских прав

    Гарика Сукачева лишили водительских прав на полтора года за отказ от медосвидетельствования

    Гарика Сукачева лишили водительских прав
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мировой судебный участок Мещанского района Москвы вынес решение лишить музыканта Гарика Сукачева водительских прав на полтора года за отказ пройти медицинское освидетельствование, сообщили в пресс-службе суда.

    Отмечается, что суд назначил ему административное наказание, включающее штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок один год и шесть месяцев. Пресс-служба суда подтвердила эту информацию, отметив, что решение было обжаловано, передает РИА «Новости».

    После рассмотрения апелляции Мещанский суд Москвы не обнаружил нарушений в вынесенном решении, оно вступило в законную силу. Таким образом, наказание, назначенное мировым судом, осталось в силе.

    Ранее сообщалось, что компания «Диафильм», принадлежащая Дмитрию Харатьяну и Гарику Сукачеву, столкнулась с блокировкой счетов из-за отсутствия отчетных документов и убытков в 2022 году на сумму 461 тыс. рублей. В сентябре режиссера Сарика Андреасяна лишили водительских прав за вождение автомобиля в состоянии опьянения.

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    6 ноября 2024, 19:59 • Новости дня
    Киркоров стал самым дорогим новогодним исполнителем

    Стоимость билетов на новогодний концерт Киркорова в Барвиха Luxure Village достигла 295 тыс. рублей

    Киркоров стал самым дорогим новогодним исполнителем
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Билеты на новогоднее выступление Филиппа Киркорова в Барвиха Luxure Village стоят до 295 тыс. рублей, включая шоу-программу, но без ужина.

    Билеты на концерт артиста в зале Барвиха Luxure Village стоят от 85 тыс. до 295 тыс. рублей в зависимости от расположения мест, сообщает «Комсомольская правда».

    Также в этот вечер с программой выступит певица Анна Асти. В стоимость билета входят концерт и шоу-программа, однако ужин необходимо будет оплачивать отдельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, покинувшие Россию артисты перестали быть востребованными за рубежом, а залы на их концертах не наполняются, что снизило частоту их выступлений.

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    7 ноября 2024, 14:14 • Новости дня
    Захарова назвала Германию «банановой республикой»

    Захарова обвинила Германию в зависимости от США и назвала ее «банановой республикой»

    Захарова назвала Германию «банановой республикой»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала политическую систему Германии, назвав ее «банановой республикой» из-за зависимости от США и потери российского газа.

    Мария Захарова заявила, что развал правительственной коалиции в Германии обнажил главную проблему ее политической системы. По ее словам, современная Германия является классической «банановой республикой», подчеркивая, что термин впервые был использован американским писателем О. Генри в 1904 году, передает ТАСС.

    Захарова отметила, что Германия стала единственным государством, которое меняет свое правительство в зависимости от итогов выборов в США в тот же день.

    Она также обвинила Берлин в неспособности сохранить жизненно важные для граждан и промышленности страны поставки российского газа, что, по ее мнению, сказалось на экономическом росте. Немецкое правительство, как считает Захарова, не удержало компании и производства от эмиграции в США, проявляя полную зависимость от Вашингтона.

    Кроме того, Захарова подчеркнула, что в Берлине больше не пытаются скрывать зависимость немецкого правительства и роль «наместников» американских неолибералов в Европейском союзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Христианско-демократический союз потребовал от канцлера Олафа Шольца вынести на обсуждение в Бундестаге вотум доверия правительству, так как коалиция «Светофор» больше не обладает большинством в парламенте.

    При этом было объявлено, что важнейший советник канцлера Олафа Шольца Йорг Кукис будет назначен министром финансов Германии.

    Политолог Александр Рар отметил, что немецкие власти ради поддержки Киева готовы печатать деньги, однако министр финансов Кристиан Линднер отказался от запуска печатного станка.

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