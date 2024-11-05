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Синоптик сообщил о первых зимних сутках в Москве
Синоптик Леус сообщил о первых зимних сутках в Москве
Понедельник в Москве ознаменовался первой в сезоне отрицательной среднесуточной температурой на уровне минус 0,5 градуса, зафиксированной на метеостанции ВДНХ, по прогнозам, среднесуточная температура останется ниже нуля и во вторник, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале, что прошедший понедельник стал первым днем в сезоне с отрицательной среднесуточной температурой в Москве. Средняя температура воздуха составила минус 0,5 градуса, что было зафиксировано на метеостанции ВДНХ.
Ночь на вторник также оказалась морозной на всей территории московского региона. Минимальная температура в Москве составила минус 1,5 градуса на ВДНХ, а в различных районах столицы термометры показывали от минус 0,9 до минус 2,1 градуса. В Новой Москве температура опускалась до минус 2,7 градуса, в Подмосковье самой холодной точкой стали Черусти с температурой минус 5 градусов.
Синоптик также отметил, что во вторник температура, вероятно, останется ниже нулевой отметки. По его словам, зима в Москве, с точки зрения метеорологии, начинается с устойчивого перехода среднесуточной температуры через нулевую отметку в сторону отрицательных значений и обычно приходится на 14 ноября.
В столице во вторник прогнозируется облачная погода, местами пройдет небольшой снег, возможно появление гололедицы на дорогах. Температура днем будет колебаться около нуля градусов, а в области – от минус 2 до плюс 2 градусов. Ветер будет северо-западным, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру поднимется до 749 мм ртутного столба, что выше нормы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заключительный месяц осени обещает быть теплым и влажным на большей части России, за исключением юга, где наблюдается дефицит осадков и более низкие температуры.
При этом минувший понедельник в Москве стал вторым самым снежным 4 ноября в XXI веке благодаря снежному покрову высотой шесть сантиметров, что превышает норму на два сантиметра, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Во вторник москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, снегопад и температура от минус одного до плюс одного градуса, при этом ночью столбик термометра может опуститься до минус шести градусов.