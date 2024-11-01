Синоптики спрогнозировали теплый ноябрь в России

Синоптики: Ноябрь в Москве будет теплым и дождливым, в Сибири – теплее нормы на 5-7 градусов

Tекст: Мария Иванова

Ноябрь в России обещает быть относительно теплым и влажным, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. Хотя начало месяца будет холодным, в целом температура будет выше климатической нормы. Это касается центральной части страны, включая Москву, где осадков ожидается на 10-30% больше обычного.

В Москве ноябрь будет на 2-2,5 градуса теплее многолетних показателей. Ожидается, что осадки превысят норму для столичного региона, которая составляет 52 миллиметра.

Первая неделя будет холодной, возможны снегопады с образованием покрова до 3-6 сантиметров, однако вторая неделя принесет повышение температуры.

Третья неделя ноября будет сопровождаться аномальным теплом с превышением средних температур на три градуса. Это может отложить наступление метеозимы, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля, на последнюю декаду месяца. Теплая погода может сохраниться и в начале зимы, делая ее «неуверенной и скомканной».

В Центральной Сибири ноябрь ожидается особенно теплым. Температура воздуха будет на 5-7 градусов выше нормы. Это делает регион эпицентром аномального тепла в стране, подчеркивает Тишковец.

На юге России ситуация противоположная: ноябрь будет холоднее обычного, с температурой на 1-3 градуса ниже нормы и дефицитом осадков до 20-40%. Южные регионы станут исключением из общего теплового тренда по стране.

Ранее москвичей предупреждали, что ожидается резкое ухудшение погоды с дождем, мокрым снегом и ветром 17–20 м/с.

В Центральную Россию и Поволжье в начале ноября придут снегопады, которые также охватят Черноземье и другие регионы, в то время как южные части страны останутся без осадков, сообщал ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве начался сезон предзимья, который продлится около двух месяцев, а зима придет в регион только после середины декабря, отмечал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.