Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.0 комментариев
Синоптик объявил о начале сезона предзимья в Москве
Вильфанд: В Москве началcя период предзимья, зима ожидается после 20 декабря
В Москве начался сезон предзимья, который продлится около двух месяцев, зима придет в регион только после середины декабря, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В Москве начинается период предзимья, который продлится около двух месяцев, сообщает ТАСС. Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, зима в регион придет только после середины декабря. Он отметил, что у метеорологов есть особая рубрикация сезонов, которая отличается от привычных календарных делений.
«Все люди живут традиционно по принципу, что в году четыре сезона, у метеорологов своя рубрикация, это деление только синоптическое», – сказал Вильфанд. Он уточнил, что данный период носит красивое название «предзимье» и следует после длительного теплого периода. Несмотря на то, что многие почувствуют приход зимы, ее начало ожидается только с четвертой пятидневки декабря.
Ранее сообщалось, что в Москве 14 октября на Покров Пресвятой Богородицы ожидается выпадение первого снега. Автомобилистам в Приволжском федеральном округе уже рекомендовано менять летние шины на зимние из-за ожидаемых ночных заморозков до минус семи градусов.