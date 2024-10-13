Москвичам пообещали мокрый снег на Покров

Синоптики прогнозировали мокрый снег в Москве на Покров из-за циклона «Хельма»

Tекст: Ольга Иванова

В своем Telegram-канале он сообщил, что на данный момент в столице температура +3,4 градуса, пасмурно, осадков нет. Ветер юго-восточный 2 м/с, влажность 80%, давление 754,2 мм рт. ст.

В воскресенье в Москве облачная погода с температурой +5…+8 градусов, в Подмосковье от +4 до +9 градусов. Сильный ветер юго-восточного направления достигает 4-9 м/с, порывы до 13 м/с. Дождевые тучи пересекут западные границы Подмосковья, однако осадки в столице маловероятны.

С началом следующей недели в Москве наступит глубокая осень с холодным атмосферным фронтом, связанным с циклоном «Хельма». Ожидается, что в светлое время суток понедельника дожди перейдут в мокрый снегопад с формированием временного снежного покрова толщиной 0,2-0,6 см, который быстро растает. Температура воздуха будет от +2 до +5 градусов, ощущаемая от -2 до +2 градусов.

До среды погода останется ненастной: ночью +1…+6 градусов, днем +3…+8 градусов, с осадками в смешанной фазе в темное время суток. Общий объем осадков за трое суток составит 8-13 мм. Однако во второй половине недели погода станет улучшаться, к выходным ожидается солнечная и сухая погода с ночной температурой 0…+5 градусов и дневной +7…+12 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве первый снег в этом году ожидается в ноябре, позже обычных сроков, а в Урале и Поволжье снегопады начнутся уже в октябре.

В пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о возможном потеплении в южных регионах страны во второй половине октября, несмотря на временное понижение температуры до 18-20 градусов.