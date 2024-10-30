Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге вечером в среду

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводит Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы, предполагается, что такие неблагоприятные условия сохранятся до 1 ноября, причем в пятницу ветер может усилиться до 21 м/с, передает ТАСС.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. «Подготовлено необходимое количество специализированной техники, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», – заявил Бирюков.

Власти Москвы также сообщили о непрерывном мониторинге состояния улично-дорожной сети. Жителей столицы призвали быть предельно внимательными на дорогах и воздержаться от использования личного транспорта, если не заменили летние шины на зимние.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Центральную Россию и Поволжье в начале ноября ожидают снегопады, которые также охватят Черноземье и другие регионы.