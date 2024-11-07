Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.3 комментария
В Госдуме обратили внимание на «хамское» поведение Галкина
Депутат Госдумы Наумов сравнил релокантов с иноагентами на примере Галкина
Релоканты, покинувшие Россию, не сильно отличаются от иноагентов, хамское поведение отдельных личностей, таких как Максим Галкин* (признан иноагентом), нельзя прощать, заявил депутат Госдумы Станислав Наумов.
Депутат Госдумы Станислав Наумов в интервью «Газете.Ru» высказал мнение, что релоканты, которые негативно высказываются о России, не сильно отличаются от иноагентов.
По его словам, несмотря на ухудшение отношения к русским на Западе, многие россияне до сих пор не осознали этого и не вернулись в страну.
Наумов подчеркнул, что западные политики не делают различий между гражданами России, а потому релоканты становятся заложниками и жертвами репрессий.
«Релоканты, по сути, не сильно отличаются от иноагентов, которые получают внешнее финансирование, занимаясь общественной деятельностью в России», – заявил депутат.
Особое внимание Наумов обратил на поведение отдельных личностей, таких как Максим Галкин* (признан иноагентом в России), которого парламентарий обвинил в хамском поведении за границей.
Он заметил, что ранее относился к этому терпимо, но теперь изменил свое мнение, учитывая текущую ситуацию.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о разработке законопроекта, вводящего ограничения на выплаты по авторским правам для иноагентов и негативно высказывающихся о России релокантов.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом