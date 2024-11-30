Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.11 комментариев
Мэр Сочи сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА
Атака беспилотников над Черным морем не привела к пострадавшим в Сочи, заявил мэр города Андрей Прошунин.
В своем Telegram-канале он указал, что, атака беспилотников над Черным морем не привела к пострадавшим в городе.
Прошунин отметил, что вся инфраструктура курорта функционирует в обычном режиме.
В Единой дежурно-диспетчерской службе Сочи и экстренной службе «112» также подтвердили, что на момент инцидента не поступало жалоб или заявок от населения города.
Местные власти продолжают мониторинг ситуации, чтобы оперативно реагировать на возможные угрозы и обеспечивать безопасное функционирование городских объектов.
Напомним, в ночь на 30 ноября средства ПВО России перехватили и уничтожили 11 беспилотников ВСУ, при этом три дрона были уничтожены над акваторией Черного моря. Ранее силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников на два района Краснодарского края, в результате падения обломков была ранена жительница одного из домов.