Мэр Сочи сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что, атака беспилотников над Черным морем не привела к пострадавшим в городе.

Прошунин отметил, что вся инфраструктура курорта функционирует в обычном режиме.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Сочи и экстренной службе «112» также подтвердили, что на момент инцидента не поступало жалоб или заявок от населения города.

Местные власти продолжают мониторинг ситуации, чтобы оперативно реагировать на возможные угрозы и обеспечивать безопасное функционирование городских объектов.

Напомним, в ночь на 30 ноября средства ПВО России перехватили и уничтожили 11 беспилотников ВСУ, при этом три дрона были уничтожены над акваторией Черного моря. Ранее силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников на два района Краснодарского края, в результате падения обломков была ранена жительница одного из домов.