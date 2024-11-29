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Победитель конкурса «Лидеры России» создал новую систему аккумулирования газа
Победитель конкурса управленцев «Лидеры России» Илья Меньщиков вместе с командой ученых и инженеров разработал инновационную систему аккумулирования природного газа на автомобильном транспорте.
Новая система позволяет использовать газомоторный транспорт более эффективно и безопасно. Автомобиль, оснащенный данной технологией, успешно совершил поездку из Тольятти до Петербурга и обратно, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Проектом руководит победитель четвертого сезона «Лидеров России», замруководителя инженерно-технического центра Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН (ИФХЭ РАН), кандидат химических наук Илья Меньщиков.
По его словам, адсорбционная технология позволяет сократить давление, необходимое для газа, с 250 до 70–80 атмосфер, что значительно повышает безопасность. Также ведутся работы по созданию скоростной газовой заправочной станции с низким энергопотреблением, решающей проблемы медленной заправки и накопления примесей.
«Адсорбционная технология позволяет работать при меньших давлениях, чем принято использовать для сжатия газа. Если баллоны со сжатым газом заполняются до 250 атмосфер, то благодаря адсорбционной технологии удается поместить в адсорбер эквивалентное количество газа при давлении 70–80 атмосфер. Это значительно повышает безопасность использования газомоторного транспортного средства. Адсорбционная система более безопасна, потому что до 90% метана находится в порах сорбента, которые блокируют резкий выход метана при разгерметизации», – рассказал ученый.
Важной частью проекта является адаптация технологии для мобильных газоснабжающих систем и резервных хранилищ. Они будут полезны в регионах, где нет газопроводов. Разработана мобильная установка, которую можно доставить в нужное место, что делает газификацию более доступной. Проект поддержан российскими властями, включая председателя правительства Михаила Мишустина.
Технология разрабатывается большой командой ученых и инженеров Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН. За время работы над проектом было получено более десяти патентов, в том числе международных, в Японии и Китае. Результаты исследований активно публикуются и презентуются на международных форумах, таких как БРИКС и ШОС.