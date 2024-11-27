Малолетнего ребенка поместили в спецучреждение в Кузбассе после видео с курением

Малолетнего мальчика поместили в спецучреждение в Кузбассе после видео с курением с 17-летней матерью

Tекст: Вера Басилая

В социальных сетях распространились кадры, на которых 17-летняя мать дает ребенку сигарету и записывает на видео, как он курит. По данному факту была организована проверка прокуратурой, ребенка поместили в спецучреждение, следует из сообщения на сайте прокуратуры Кемеровской области.

По предварительным данным, молодая мать состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Опекуном ребенка является его бабушка, с которой они проживают в Белово.

В прокуратуре подчеркнули, что проверка включит правовую оценку действий должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При необходимости будут предприняты меры прокурорского реагирования для устранения выявленных нарушений.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против блогера Сергея Косенко после инцидента, в котором он бросил двухмесячного ребенка в сугроб.

