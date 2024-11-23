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Лавров созвонился с главой МИД Турции
Лавров и глава МИД Турции обсудили по телефону двусторонние и региональные проблемы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан провели телефонные переговоры, в ходе которых были рассмотрены двусторонние и региональные проблемы.
Как сообщили в МИД Турции, телефонный разговор состоялся в субботу, передает ТАСС. «Рассмотрены двусторонние и региональные вопросы», – уточнили в ведомстве.
В июне Лавров и Фидан обсудили положение дел на Ближнем Востоке, в Закавказье и ситуацию вокруг украинского конфликта. В июле министры провели встречу на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии во Вьентьяне, где обсудили график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровне.