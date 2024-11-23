В США посоветовали Зеленскому помолиться в храме ВС России

Журналист Хинкл посоветовал Зеленскому помолиться о спасении в храме ВС России в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

Хинкл в своем посте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) предложил Зеленскому совершить паломничество в Главный храм Вооруженных сил России в Москве, передает РИА «Новости».

По мнению Хинкла, Зеленский должен встать на колени и помолиться Богу. Журналист отметил, что он, вероятно, никогда этого не делал. Также Хинкл призвал украинского лидера поблагодарить президента России Владимира Путина за то, что он «пощадил его жизнь».

Журналист добавил, что Зеленский должен выразить благодарность Вооруженным силам России за избавление украинского народа от страданий, навязанных НАТО.

Ранее Хинкл заявил, что Зеленский практически умоляет о разрушении своей страны, проводя определенную политику, а также предрек конец «марионетки» Зеленского из-за ударов ATACMS вглубь России.