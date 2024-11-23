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Кремль: Сотни россиян ежедневно подписывают контракты с Минобороны
Сотни россиян ежедневно подписывают контракты с Министерством обороны, проходят обучение и отправляются на спецоперацию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, сотни граждан России ежедневно подписывают контракты с Минобороны, передает ТАСС.
Песков добавил, что перед отправкой на военную операцию граждане проходят специальные курсы обучения, что позволяет избежать спешных мобилизационных мероприятий. Подготовка новобранцев осуществляется на высоком уровне, что исключает необходимость дополнительных мер мобилизации.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что граждане России начали активно заключать контракты с Минобороны для участия в СВО, это количество продолжает расти.
Напомним, в октябре решил стать добровольцем на СВО ветеран ВВС из подмосковного Серпухова в 72 года.