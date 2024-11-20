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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Лев Толстой как зеркало специальной военной операции

    Фактически Толстой первым из великих прозаиков выступил в защиту народа, отбивающего атаку Запада. И он был услышан. С тех пор эту речь повторяли в самых разных уголках планеты. Мало-помалу все зулусы завели своего Толстого. В этом смысле он может считаться первым писателем БРИКС и всего многополярного мира.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какое будущее у «Большой двадцатки»

    G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Российская оппозиция» способна только грантососить

    Погодите, а это точно марш за мир? Да нет – вам же сказали: это шествие побежденных. В их альтернативных мозгах Украина их уже победила. Ну, если они русские. А кричалки «Спасибо, Германия» – логичное продолжение либеральной московской темы 1990-х: «победил бы Гитлер – пили бы баварское».

    13 комментариев
    20 ноября 2024, 09:53 • Новости дня

    Захарова обвинила Запад в чудовищном коллапсе идеологии и двуличии

    Захарова обвинила Запад в чудовищном коллапсе идеологии и двуличии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Мировое большинство наблюдает за коллапсом западной идеологии двуличия и манипуляций, который невозможно скрыть, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    Дипломат заявила о чудовищном крахе западной идеологии, который, по ее словам, невозможно скрыть, передает радио Sputnik.

    Она подчеркнула, что мировое большинство уже увидело этот коллапс, а западные страны могут скрыть его только от своих граждан благодаря контролю над СМИ.

    Захарова добавила, что страны, не блокирующие альтернативные мнения, осознали, что западные эксперименты привели к трагическим последствиям.

    Представитель МИД также заявила, что Запад продолжает свои действия «до последнего украинца» и до разрушения украинской государственности, демонстрируя отсутствие тормозов.

    По ее мнению, западная идеология изначально была «гнилой», а ее приверженцы – «люди с расколотым сознанием и чудовищной философией разрушения».

    Дипломат отметила, что Запад не может признать своего поражения, так как привык к двуличию. Она подчеркнула, что западные страны действуют по шаблону, как это было во Вторую мировую войну, выбирая победителей и быстро меняя стороны.

    17 ноября 2024, 23:45 • Новости дня
    Захарова: Путин уже высказался об ударах западным дальнобойным оружием по России

    МИД напомнил заявление Путина по вопросу использования западных дальнобойных ракет против России

    Захарова: Путин уже высказался об ударах западным дальнобойным оружием по России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин уже озвучил свою позицию по вопросу возможных ударов западным дальнобойным оружием вглубь российской территории, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Президент на этот счет высказался», – приводит слова Захаровой РБК.

    В сентябре Путин указал, что вооруженные силы Украины самостоятельно не смогут применять западные дальнобойные системы. Он подчеркнул, что такие удары возможны «только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает». «Полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие НАТО», – также отметил глава государства. Путин заявил, что речь не идет о разрешении Украине использовать данное оружие, а о прямом участии НАТО в военном конфликте.

    Напомним, по информации СМИ, США, а также Франция и Великобритания частично сняли запрет на удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    18 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    Военные эксперты: Россия готова дать отпор американским ракетам ATACMS

    Военные эксперты: Реакция Москвы на удары ракетами ATACMS будет очень жесткой и нарастающей

    Военные эксперты: Россия готова дать отпор американским ракетам ATACMS
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Очевидно, что наведением западных ракет займутся иностранные специалисты. В числе целей окажутся объекты критической военной и гражданской инфраструктуры. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали военные эксперты. Ранее СМИ сообщили, что Байден решил снять ограничения на применение ATACMS для ударов вглубь России.

    «Запад никогда не отказывался от своей цели нанести стратегическое поражение России. Другое дело, что американские элиты рассчитывали на победу Камалы Харрис на выборах президента США. Это позволило бы Вашингтону продолжить свою политику», – отметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    Теперь же, когда возвращение Дональда Трампа стало очевидным, на Западе решили пойти на очередную провокацию. «Республиканец может все поменять. Поэтому нынешняя администрация посчитала нужным передать ситуацию на Украине в таком виде, когда будет сложно что-либо отыграть. Трампу просто придется следовать назначенному курсу», – допускает собеседник.

    К этой версии склоняется и военный эксперт Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке. «Администрация Байдена хочет максимально усложнить жизнь Трампу, чтобы он первые месяцы президентства потратил на «разбор завалов», оставленных демократами. Это в духе американцев: поставить подножку своему конкуренту на прощание», – считает он.

    Собеседник подчеркнул: ВСУ не способны самостоятельно применять подобное оружие, поэтому наведение будет осуществляться с помощью профессиональных западных специалистов. «Скорее всего, противник постарается наносить удары по объектам критической военной и гражданской инфраструктуры. В этом плане для них никаких моральных ограничений нет», – отмечает Кошкин.

    «При этом Россия готова дать отпор. Мы обладаем масштабной системой ПВО, которая способна сбивать дальнобойные ракеты. Напомню, что у нас уже имеется опыт работы с ATACMS. В нашем распоряжении находятся комплексы С-400, С-350», – акцентирует эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается и Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук. По его мнению, ATACMS будут использоваться в Курской области и некоторых других регионах России. «Дальность действия ракет составляет до 300 км. Впрочем, западные специалисты способны увеличить расстояние полета за счет уменьшения веса боезаряда. В числе целей окажутся штабы российских войск, узлы связи, склады вооружений и боеприпасов», – считает эксперт.

    На этом фоне, по его прогнозам, российские ВКС увеличат интенсивность воздействия на военную инфраструктуру и объекты двойного назначения на Украине. «Речь пойдет в том числе об ударах по складам, которые доставляют боеприпасы в одесские порты. Не сомневаюсь – реакция Москвы на решение США будет очень жесткой и нарастающей», – заключил Бартош.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что Джо Байден санкционировал применение ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. По информации издания, такое решение было принято на фоне якобы ввода северокорейских военных в бой против ВСУ в Курской области. Байден, используя последние два месяца на посту президента, пошел на значительное изменение политики США, разрешив применение ракет ATACMS для поддержки украинских войск, отмечает NYT. Некоторые американские официальные лица опасаются, что такие действия могут спровоцировать ответную реакцию со стороны России, однако другие считают эти опасения преувеличенными.

    Как сообщает Axios, Вашингтон около трех дней назад проинформировал Киев о решении Байдена по дальнобойному оружию. По данным портала, ракеты разрешено применять только для ударов по Курской области. Собеседник издания назвал мотивом для этого решения «желание удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск в Россию».

    По информации Reuters, Киев собирается нанести дальнобойные удары уже в ближайшие дни. Подробностей о возможных целях атаки агентство не раскрыло «из-за проблем оперативной безопасности». Белый дом и Пентагон отказались комментировать эти сообщения. Команда Дональда Трампа в разговоре с ТАСС допустила, что решение Байдена может быть пересмотрено после вступления избранного президента США в должность.

    Газета Le Figaro позднее сообщила, что Франция и Британия также сняли ограничения на использование дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow. Владимир Зеленский не подтвердил, но и не опроверг сообщения СМИ. «Удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут», – заявил он.

    На этом фоне Мария Захарова напомнила о словах президента России. Владимир Путин в сентябре предупреждал, что снятие ограничения на удары западным дальнобойным оружием будет означать «прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине». «Это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта <…> Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – подчеркивал глава государства.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, кто на самом деле принимает решение о запуске дальнобойных ракет и какую роль в этом вопросе отвели ВСУ.

    На ваш взгляд
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    56 комментариев

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    19 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    Песков объяснил увеличение сроков спецоперации

    Песков объяснил увеличение сроков спецоперации вмешательством НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальная военная операция, начавшаяся против киевского режима, продолжается в виде конфликта с НАТО, из-за чего затягивается и может продлиться дольше, чем планировалось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, когда операция только начиналась, она была направлена против киевского режима, однако сейчас это уже война между Россией и НАТО, передает ТАСС. «Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного», – заявил Песков в эфире индийского информационного агентства ANI.

    Представитель Кремля отметил, что сложно определить, когда специальная военная операция может завершиться. «Я не думаю, что возможно ответить на вопрос, когда она может закончиться, когда это может подойти к концу. Но единственное, что я могу вам сказать, это закончится, как только мы достигнем наших целей», – добавил он.

    Песков также подчеркнул, что киевский режим отказывается от возможности переговоров с Россией. Он напомнил, что глава режима Владимир Зеленский выпустил указ, запрещающий вести переговоры с Россией. «Мы продолжаем военную операцию. Потому что возможность мирных переговоров сейчас отрицается как Киевом, так и их руководителями в Вашингтоне», – сообщил Песков.

    Ранее Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжена до достижения всех поставленных целей, несмотря на войну, развязанную против России Западом. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты «в любом случае, дипломатическим или военным путем».

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    18 ноября 2024, 17:44 • Новости дня
    Сийярто назвал решение о нанесении ударов вглубь РФ «последней отчаянной атакой»

    Глава МИД Венгрии Сийярто назвал идею разрешить удары вглубь России «чрезвычайно опасной и необдуманной»

    Сийярто назвал решение о нанесении ударов вглубь РФ «последней отчаянной атакой»
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение о нанесении ударов западными вооружениями с территории Украины вглубь России будет крайне опасным. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Выступающие в поддержку войны политические элиты на обоих берегах Атлантики предпринимают последнюю отчаянную атаку против новой реальности и воли народа, высказывая чрезвычайно опасные и необдуманные идеи. Прежде всего это использование вооружений, предоставленных Украине государствами НАТО, для нанесения ударов по районам в глубине России. Это будет удивительно опасным решением», – передает ТАСС слова главы МИД Венгрии.

    Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что одобрение ударов вглубь России стало отчаянным шагом президента США Джо Байдена, пытающегося улучшить позиции Украины перед сменой власти в США и сохранить свое политическое наследие.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным. Он подчеркнул, что это качественно повышает уровень вовлеченности США в конфликт.

    При этом заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер напрямую не подтвердил, что разрешение использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России уже принято.

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    17 ноября 2024, 22:29 • Новости дня
    Киев собрался нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни

    Reuters заявило о планах Киева нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни

    Киев собрался нанести удары вглубь России дальнобойным оружием в ближайшие дни
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие дни Киев собирается нанести удары вглубь территории России дальнобойным оружием, вероятно, ракетами ATACMS, сообщило Reuters.

    «Украина планирует осуществить первые удары с применением дальнобойного оружия в ближайшие дни», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Reuters.

    При этом, согласно информации Bloomberg, Вашингтон, вероятно, не удовлетворит все запросы Киева на использование этих ракет.

    В администрации президента США Джо Байдена некоторые чиновники выражают опасения по поводу возможного ответа Москвы на использование Украиной американских ракет, пишет New York Times, ссылаясь на неназванных американских чиновников. Несмотря на это, часть официальных лиц в США считает, что опасения по поводу реакции Москвы преувеличены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по информации New York Times, США впервые разрешили использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским и северокорейским войскам в Курской области. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что Москва будет рассматривать разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории западными дальнобойными ракетами как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией.

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    19 ноября 2024, 12:42 • Новости дня
    Писториус заявил о паритете Украины с Россией по снарядам

    Министр обороны ФРГ Писториус заявил о паритете Украины и России по снарядам

    Писториус заявил о паритете Украины с Россией по снарядам
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил в Брюсселе, что Украина приблизилась к паритету с Россией по количеству артиллерийских снарядов благодаря почти полной доставке обещанных ЕС одного миллиона снарядов.

    Писториус заявил, что Украина якобы достигла паритета с Россией по количеству артиллерийских снарядов, сообщает ТАСС. Он отметил, что «1 млн снарядов, которые обещал ЕС, в настоящее время почти доставлены на Украину».

    По словам Писториуса, несколько месяцев назад соотношение запасов артиллерийских снарядов было в пользу России. Теперь, как заявляет министр, «почти достигнут паритет. Это означает, что Украина имеет в своем распоряжении почти столько же артиллерийских снарядов, сколько Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Борис Писториус заявил, что ракеты Taurus не изменили бы ситуацию на Украине, а также сообщил, что Германия поставит Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

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    18 ноября 2024, 10:25 • Новости дня
    Сийярто обвинил Запад в глобальном расширении войны

    Сийярто обвинил США и ЕС в готовности расширить конфликт на Украине до мировой войны

    Сийярто обвинил Запад в глобальном расширении войны
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сторонники продолжения конфликта на Украине в США и Евросоюзе в своем отчаянии готовы пойти на расширение военных действий до глобальных масштабов, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто заявил, что сторонники войны, находясь в отчаянии, готовы дойти «до самого худшего» рассмотреть возможность расширения боевых действий на Украине до мирового уровня, передает ТАСС.

    При этом Сийярто прямо не упомянул, что США, Великобритания и Франция разрешили использовать свои системы вооружений большой дальности для ударов вглубь России.

    Ранее Сийярто заявлял, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине из-за невозможности Европы в одиночку поддерживать украинскую армию.

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США находятся в состоянии войны с Россией после одобрения Джо Байденом ракетных ударов ATACMS вглубь российской территории.

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    18 ноября 2024, 12:02 • Новости дня
    Долгов: Уходящая администрация Байдена пытается что-то урвать и как-то нагадить

    Дипломат Долгов: Реальной целью США остается нанесение стратегического поражения России

    Долгов: Уходящая администрация Байдена пытается что-то урвать и как-то нагадить
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Реальной целью США и европейских стран остается нанесение стратегического поражения России. Тем временем администрация Джо Байдена хочет усложнить ситуацию для Дональда Трампа, который выступал за урегулирование украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее СМИ сообщили, что Байден решил снять ограничения на применение ATACMS для ударов вглубь России.

    «Сообщения о решении по дальнобойному вооружению фигурировали пока только в прессе, а официальные лица на Западе отказываются от комментариев. Мне кажется, речь может идти о спровоцированных утечках. Впрочем, не исключена и преднамеренная провокация», – допустил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН. Он напомнил, что незадолго до появления информации о дальнобойной эскалации западные СМИ активно спекулировали на теме мирных переговоров.

    «Очевидно, что реальной целью США и европейских стран остается нанесение стратегического поражения России. Разговоры Запада и Киева о мире, как правило, означают лишь то, что они готовят новые провокации», – подчеркнул собеседник, отметив, что Москва не верит в серьезность текущих миротворческих сигналов Запада.

    Кроме того, как полагает дипломат, этот шаг администрации Джо Байдена призван усложнить ситуацию для Дональда Трампа, который выступал за урегулирование украинского кризиса. На этом фоне Долгов обратил внимание на то, когда именно решение по дальнобойному вооружению появилось в СМИ.

    «Сейчас в США переходный период, 20 января 2025 года в должность президента должен вступить Трамп. Передача власти – это удачный момент, когда ответственность за последствия ударов вглубь России можно будет переваливать друг на друга», – рассуждает спикер. Он признался, что нынешний шаг администрации Байдена был в некотором смысле предсказуемым: «нынешняя американская власть больше ничего не может сделать, кроме как заниматься провокациями, пытаться что-то урвать и как-то нагадить».

    По оценкам Долгова, администрация Байдена войдет в историю как самая слабая и недееспособная, которая при этом поставила мир на грань очень серьезной эскалации. «Не хотел бы я быть Байденом», – иронично отметил собеседник. Вместе с тем он отметил, что решения по целям для ударов вглубь российской территории будет принимать не Украина, а страны НАТО во главе с США. «Наш президент объяснял, что самостоятельно ВСУ не могут использовать западное дальнобойное вооружение. А это означает изменение сути конфликта», – напомнил эксперт.

    Он подчеркнул: «раствориться и уйти от ответственности» за свои действия Штатам не удастся. «Последствия их решения могут напрямую затронуть интересы Вашингтона. А у Киева – с ракетами или без них – шансов переломить ситуацию на поле боя нет», – уточнил дипломат. Что касается реакции Москвы на дальнобойную эскалацию Запада, то спикер вновь обратился к заявлениям Владимира Путина. «У нас есть оружие и все средства для ответа. Мы своими интересами не поступимся», – заключил Долгов.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что Джо Байден санкционировал применение ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. По информации издания, такое решение было принято на фоне якобы ввода северокорейских военных в бой против ВСУ в Курской области. Байден, используя последние два месяца на посту президента, пошел на значительное изменение политики США, разрешив применение ракет ATACMS для поддержки украинских войск, отмечает NYT. Некоторые американские официальные лица опасаются, что такие действия могут спровоцировать ответную реакцию со стороны России, однако другие считают эти опасения преувеличенными.

    Как сообщает Axios, Вашингтон около трех дней назад проинформировал Киев о решении Байдена по дальнобойному оружию. По данным портала, ракеты разрешено применять только для ударов по Курской области. Собеседник издания назвал мотивом для этого решения «желание удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск в Россию».

    По информации Reuters, Киев собирается нанести дальнобойные удары уже в ближайшие дни. Подробностей о возможных целях атаки агентство не раскрыло «из-за проблем оперативной безопасности». Белый дом и Пентагон отказались комментировать эти сообщения. Команда Дональда Трампа в разговоре с ТАСС допустила, что решение Байдена может быть пересмотрено после вступления избранного президента США в должность.

    Газета Le Figaro позднее сообщила, что Франция и Британия также сняли ограничения на использование дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow. Владимир Зеленский не подтвердил, но и не опроверг сообщения СМИ. «Удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут», – заявил он.

    На этом фоне Мария Захарова напомнила о словах президента России. Владимир Путин в сентябре предупреждал, что снятие ограничения на удары западным дальнобойным оружием будет означать «прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине». «Это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта <…> Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – подчеркивал глава государства.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, кто на самом деле принимает решение о запуске дальнобойных ракет и какую роль в этом вопросе отвели ВСУ.

    Коментарии (10)
    19 ноября 2024, 09:46 • Новости дня
    NYT: Удары вглубь России не изменят конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Решение Джо Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли существенно изменит конфликт на Украине, сообщила The New York Times.

    Американские чиновники и военные аналитики заявили изданию, что решение Вашингтона по ударам вглубь России не окажет долгосрочного влияния на ход конфликта на Украине, однако поможет ВСУ в «краткосрочной перспективе», передает ТАСС.

    Издание пишет, что вооруженные силы Украины располагают ограниченным запасом ракет ATACMS, выпуск которых по России не изменит ход конфликта.

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    Ранее СМИ писали, что президент США Джозеф Байден санкционировал удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России.

    Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что США сняли ограничения на использование ракет на расстояние до 300 км для нанесения ударов вглубь территории России. Однако Госдеп не подтвердил разрешение на подобные действия.

    В МИД России заявили, что Москва готова к адекватному и ощутимому ответу на удары западными ракетами.

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    18 ноября 2024, 11:23 • Новости дня
    В США предрекли конец «марионетки» Зеленского из-за ударов ATACMS вглубь России

    Американский журналист Хинкл заявил, что удары ATACMS вглубь России станут концом Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Решение США о применении ракет ATACMS против России приведет к концу «марионетки США» Владимира Зеленского, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    По словам Хинкла, Зеленский якобы «решил свою судьбу» и что его мир вскоре рухнет, как это происходит со всеми «марионетками США», передает ТАСС.

    Журналист также назвал украинского лидера «ходячим мертвецом», подчеркивая свою уверенность в скором завершении его политической карьеры.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



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    Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь России тактическими баллистическими ракетами ATACMS.

    Миллиардер Илон Маск заявил, что Москва может зеркально ответить на это решение.

    Президент России Владимир Путин говорил, что такие удары изменят «саму природу конфликта» и потребуют привлечения военных специалистов НАТО, что будет означать прямое участие стран НАТО в войне против России.

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    17 ноября 2024, 12:59 • Новости дня
    Польша подняла самолеты из-за активности России

    Польша подняла истребители из-за активности России в украинском воздушном пространстве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В воскресенье утром Польша вместе с союзниками подняла в воздух дежурные пары истребителей и привела в состояние наивысшей готовности наземные системы ПВО из-за активности России, связанной с применением ракет и беспилотников против объектов на Украине.

    Польша вместе с союзниками впервые за последние три месяца подняла в воздух дежурные пары истребителей, сообщает ТАСС. Это произошло в воскресенье утром, и причиной стала наблюдаемая «активность России», как сообщается в заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши в социальной сети X.

    В сообщении подчеркивается, что польские и союзные самолеты были подняты в польском воздушном пространстве. Польская армия также привела наземные системы ПВО и радиолокационной разведки в состояние наивысшей готовности.

    Спустя три часа после поднятия истребителей в воздух, около 11:30 по московскому времени, командование приняло решение вернуть самолеты на землю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 августа польские истребители подняли в воздух из-за активности российской дальней авиации, в частности, из-за бомбардировщиков и транспортных самолетов. Польша ранее также подняла в воздух военные самолеты в ответ на аналогичную активность авиации России.

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    18 ноября 2024, 11:44 • Новости дня
    Филиппо призвал прекратить «безумие» в связи с разрешнием бить вглубь России

    Французский политик Филиппо призвал выйти из НАТО из-за безумного разрешения бить вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить «безумие» в связи с разрешением применять дальнобойные ракеты для ударов по территории России.

    Лидер французской партии «Патриоты» выразил свое беспокойство в связи с появившимися сообщениями о разрешении бить вглубь России дальнобойными ракетами, передает РИА «Новости».

    Политик призвал положить конец этому «безумию» и заявил о необходимости мира и выхода из НАТО.

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    Филиппо также напомнил о заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой, что если будет разрешено использовать дальнобойные ракеты для ударов по России, это будет рассматриваться как фактическое вступление стран НАТО в вооруженный конфликт с Россией, ответ российской стороны в таком случае будет неминуемым и разрушительным.

    Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники президент США Джо Байден разрешил наносить удары вглубь России тактическими баллистическими ракетами ATACMS.

    Издание Figaro сообщало, что Париж и Лондон дали разрешение на удары по территории России дальнобойным оружием в рамках конфликта на Украине.

    Илон Маск заявил, что Москва может зеркально ответить на решение Байдена снять запрет на удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о переходе США в «фазу безумия и мести» после последних действий администрации Байдена.

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    20 ноября 2024, 10:02 • Новости дня
    Макрон призвал Путина к деэскалации на Украине
    Макрон призвал Путина к деэскалации на Украине
    @ Silvia Izquierdo/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G20 в Рио-де-Жанейро призвал Россию к деэскалации конфликта на Украине и соблюдению Устава ООН, пишет Le Monde. Заявление Макрона было сделано на фоне украинских ударов американскими ракетами ATACMS по Брянской области и обновления ядерной доктрины России.

    По данным Le Monde, Макрон подчеркнул важность соблюдения принципов Устава ООН и выразил надежду на снижение напряженности в регионе, передает «Газета.Ru».

    В частности, Макрон обратился к президенту Владимиру Путину, призвав его «к здравому смыслу и выполнению своих обязанностей по снижению напряженности».

    Макрон добавил, что международное сообщество должно работать вместе для достижения устойчивого мира в регионе.

    Накануне президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия проводит ядерное сдерживание. Как ожидали аналитики, теперь нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.

    Во вторник Министерство обороны России заявило об украинском ударе шестью ракетами ATACMS американского производства по Брянской области. В результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена.

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    19 ноября 2024, 13:30 • Новости дня
    Рютте: Страны НАТО сами решают, позволять ли удары по территории России

    Генсек НАТО заявил, что страны альянса сами принимают решения об ударах по территории России

    Tекст: Александра Юдина

    Отдельные страны НАТО самостоятельно принимают решения о снятии ограничений на удары по России, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    По его словам, решение о разрешении ударов по территории России остается на усмотрение отдельных стран альянса, передает ТАСС.

    «Отдельным союзникам самостоятельно решать, что им делать. Я не буду говорить о том, как союзники должны поступать», – подчеркнул Рютте.

    Генсек НАТО также отметил важность увеличения расходов на оборону странами – членами НАТО. По его словам, текущее достижение уровня в 2% от ВВП является хорошим шагом, однако этого недостаточно для обеспечения безопасности альянса.

    Ранее в Кремле заверили, что Россия может ответить ядерным ударом на применение западных ракет Украиной. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев высказался относительно потенциальных последствий ударов НАТО вглубь России в свете новой ядерной политики страны.

    Напомним, президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, уточнив параметры применения ядерного оружия.

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    19 ноября 2024, 09:09 • Новости дня
    В Турции обвинили США в разжигании ядерного конфликта из-за ракет в Европе

    dikGAZETE: США разжигают ядерный конфликт размещением ракет в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    В период обострения напряженности между Россией и Западом США разжигают ядерный конфликт, размещая ракеты SM-6 и «Томагавк» на территории европейских стран, заявил председатель турецкого Фонда развития Крыма и Федерации крымско-татарских культурных обществ Унвер Сель в статье для издания dikGAZETE.

    Сель считает, что США стремятся к «контролируемой эскалации» конфликта с Москвой, рассчитывая, что разрушительные последствия их шагов полностью ложатся на союзников в Европе, передает РИА «Новости».

    «Они сознательно разжигают напряженность на западных границах России», – заявил Сель.

    По его словам, американские лидеры не принимают во внимание, что в случае конфликта Россия будет рассматривать НАТО в целом как противника, что увеличивает риск ядерных ударов не только по Европе, но и по США.

    Политик также подчеркнул, что подобное поведение американских властей может привести к неконтролируемой эскалации, способной вызвать глобальные катастрофические последствия.

    Он выразил опасения, что готовность Белого дома жертвовать гражданами стран-союзников для достижения своих целей является откровенно человеконенавистнической.

    Ранее в июле США объявили о планах развернуть с 2026 года в Германии вооружения, включая ракеты SM-6 и «Томагавки», а также новые гиперзвуковые ракеты, ранее размещавшиеся преимущественно на кораблях.

    Президент Польши Анджей Дуда признал, что американская ПРО в Редзиково направлена против России, несмотря на заявления НАТО о защите от иранских ракет.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об ответных мерах на размещение ПРО США в Польше. До этого министр обороны Германии сообщил, что решение разместить в Германии американские ракеты с 2026 года служит ответом на размещение ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.

    Замглавы МИД Сергей Рябков не исключил возможности размещения ядерных ракет в ответ на планы США установить дальнобойные вооружения в Германии.

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