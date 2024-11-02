Юрист сказал, какие блогеры не станут регистрироваться согласно новым требованиям РКН

Tекст: Татьяна Косолапова

«На мой взгляд, не будут соблюдать данные требования только те, кто по каким-то причинам не хочет раскрывать свою личность, распространять информацию от своего имени. Это так называемые анонимные Telegram-каналы, в том числе те, которые используются ЦИПсО Украины», – говорит Ремесло.



Для владельцев крупных каналов, которым нечего скрывать, по мнению собеседника, раскрытие своей личности никаких проблем не составит. Также они запросто смогут подать данные в Роскомнадзор, тем более что данная процедура действительно занимает не более пяти минут.

«Никаких конфиденциальных данных там не разглашается. Только лишь номер телефона, адрес страницы и данные. Все, больше ничего нет. Я думаю, что уклоняться от прохождения этой процедуры будут только те пользователи, которые являются недобросовестными, совершают какие-то мошеннические действия и выдают себя за других людей в Сети. Все остальные, я думаю, зарегистрируются, и никаких проблем с этим не возникнет», – заключил юрист.

Вечером в пятницу на портале «Госуслуги» появилась новая форма для регистрации владельцев каналов более 10 тыс. подписчиков. Ряд российских блогеров, среди которых также Илья Ремесло, уже прошли процедуру подачи заявления по новым требованиям Роскомнадзора и разместили информацию об этом у себя в Telegram-канале.