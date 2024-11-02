Владельцы популярных каналов зарегистрировались согласно новым требованиям РКН

Tекст: Вера Басилая

На «Госуслугах» вечером в пятницу появилась форма для регистрации владельцев каналов с более чем 10 тыс. подписчиков. Популярные блогеры, журналисты, общественные деятели уже прошли процедуру подачи заявления и разместили об этом информацию у себя в Telegram-каналах.

«Прошел сейчас через «Госуслуги» процедуру подачи заявления – как видите, все работает, жду ответа по решению РКН», – написал юрист Илья Ремесло в своем Telegram-канале.

Он опубликовал описание страницы владельца канала после подачи заявки в Роскомнадзор.

Юрист объяснил, что необходимо указывать номер заявления, поданного в РКН на регистрацию. После регистрации будет указана уникальная ссылка, подтверждающая завершение регистрации канала в РКН.

Ремесло напомнил, что целью данных нововведений является деанонимизация, которая также поможет пользователям соцсетей отличать подлинные страницы блогеров от подделок.

Он также предупредил, что если канал или страница не будут включены в перечень, рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.

По словам военного блогера Юрия Подоляки, регистрация в РКН у него заняла не более пяти минут. «Причем по большей части из-за притормаживания сайта Госуслуг. А так реальной работы пара минут», – написал Подоляка в своем Telegram-канале.

Разместили информацию о регистрации в РКН в своем профиле главный редактор RT и международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, журналист ВГТРК Павел Зарубин, продюсер Табриз Шахиди и многие другие.

Ранее Минцифры объявило о запуске регистрации владельцев каналов в социальных сетях с количеством читателей более 10 тыс. человек. Данные меры направлены на защиту пользователей от мошенников и повышение прозрачности рекламного рынка.