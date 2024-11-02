  • Новость часаРоссийские войска освободили Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области
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    Лавров назвал руководство Украины неразумным и недальновидным
    Эксперт: Премьер Словакии готов на конфронтацию с ЕС из-за Украины
    Названы цели российских авиаударов в Киеве и области
    Стало известно о массовой сдаче в плен солдат ВСУ под Курахово
    Ракетный удар разрушил здание управления полиции в Харькове
    Лавров: Украина теряет территории из-за срыва договоренностей
    Россия увеличила экспорт трубопроводного газа в Европу на 15%
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС готов превратить Украину в рай для мигрантов из Азии и Африки

    Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.

    3 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад превращается в общество выживших из ума стариков

    Капитализм победил физическую смерть, но с душевной, умственной, ментальной смертью он не может справиться. За деньги можно купить новое тело, но не душу.

    27 комментариев
    Анастасия Романова Анастасия Романова Перестаньте быть потребителями, и квадроберы станут нестрашны

    Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.

    13 комментариев
    2 ноября 2024, 11:37 • Новости дня

    Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области

    Дроны атаковали два населенных пункта Белгородской области, ранен водитель

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе на автомобиль в селе Ясные Зори водитель получил баротравму и ожоги, его состояние требует дальнейшего лечения в областной больнице.

    В Белгородской области произошла атака дронов, сообщает «Интерфакс». В селе Ясные Зори дрон-камикадзе поразил легковой автомобиль, ранив его водителя. Пострадавший получил баротравму, а также ожоги головы, рук и ног. Его доставили в местную амбулаторию, где оказали первую помощь.

    Позже водителя транспортируют в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. Автомобиль, подвергшийся атаке, полностью уничтожен.

    Кроме того, в городе Шебекино дрон-камикадзе взорвался на парковке предприятия, в результате чего повреждены семь автомобилей. Глава региона Вячеслав Гладков подтвердил инциденты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара ВСУ в белгородском Шебекино были повреждены предприятия и автобус. В результате атаки украинских военных на Белгородскую область пострадали четверо мирных жителей, среди которых трое женщин с осколочными ранениями и один мужчина.

    1 ноября 2024, 14:35 • Новости дня
    Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении

    Рогов: Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении севернее Угледара

    Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска на Южно-Донецком направлении севернее Угледара продвинулись вперед и выровняли линию фронта между селами Новоукраинка и Богоявленка, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов заявил, что на этом направлении произошел обвал фронта противника, передает РИА «Новости». Он отметил, что к ранее захваченным 25 кв. км добавилось еще около 20 кв. км территорий.

    «Успех наших войск продолжается. К вчерашним 25 квадратным километрам добавилось еще порядка 20. Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой. Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошел обвал линии фронта», – сказал Рогов.

    Он также подчеркнул, что продвижение российской армии вперед продолжается.

    Накануне Рогов сообщил, что российские войска освободили свыше 20 кв. км на Южно-Донецком направлении.

    Ранее пленный украинский командир Александр Долматов сообщил, что в результате боев под Угледаром из 60 бойцов взвода ВСУ выжили только трое.

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    1 ноября 2024, 18:02 • Новости дня
    Минобороны официально подтвердило удар по центру управления дронами ВСУ

    Российские военные нанесли удар по зданиям Генштаба и складам ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные поразили объекты ВСУ, включая центр управления дронами и склады боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.

    Министерство обороны РФ сообщило о проведении удара по зданию Генштаба вооруженных сил Украины, где находился центр управления беспилотными летательными аппаратами. Как передает «Газета.Ru», российские силы также атаковали цеха производства и места хранения ударных дронов, склады боеприпасов и горючего.

    Кроме того, были поражены позиции подразделений ВСУ и иностранных наемников. Ведомство уточняет, что за прошедшую неделю Вооруженные силы РФ осуществили 44 групповых удара по украинским объектам. Атаки были направлены на аэродромы и энергетические объекты, обеспечивающие военно-промышленный комплекс Украины.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины и центру управления беспилотными системами генерального штаба ВСУ.

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    1 ноября 2024, 21:33 • Видео
    Трамп: Я разъединю Россию и Китай

    Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    2 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Названы цели российских авиаударов в Киеве и области

    Подполье: Взрывы под Киевом поразили технику ВСУ и базу наемников

    Названы цели российских авиаударов в Киеве и области
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате пяти взрывов в районах Киева были поражены место хранения техники ВСУ и пункт дислокации наемников, а также объекты вблизи аэропорта Борисполь и Вышгорода, заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Пять взрывов прогремели в Киеве и области, сообщает РИА «Новости».

    Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что были поражены место хранения техники вооруженных сил Украины и пункт дислокации наемников. Эти объекты находились как в самом Киеве, так и в его пригородах.

    Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киеве и Киевской области в ночь на субботу. По словам Лебедева, было зафиксировано пять взрывов в этой зоне. Один из ударов пришелся на место хранения техники, а другой – на пункт временной дислокации, где находились наемники и так называемые бандеровцы. Наемники выполняли функции офицеров и занимались распределением подразделений.

    Кроме того, пророссийское сопротивление сообщило о поражении объектов в районе аэропорта Борисполь, находящегося под Киевом, а также в районе Вышгорода.

    Напомним, в Киеве произошел взрыв, информация об этом появилась в местных СМИ.

    В четверг вечером в Одессе нанесли удар по объекту, где производились беспилотники с использованием недавно привезенного суперсовременного станка. До этого в Сумах был нанесен удар по 20 единицам военной техники с иностранными инструкторами.

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    2 ноября 2024, 06:19 • Новости дня
    Под натиском России отряды ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР

    Стало известно о ликвидации очагов сопротивления ВСУ в Трудовом, Ильинке и Степановке в ДНР

    Под натиском России отряды ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные прекратили сопротивление и начали массово сдаваться в плен в населенных пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По словам Рогова, украинские солдаты, которые не успели покинуть эти территории, сдаются в плен. «Очагов сопротивления в этих местах нет. Первый населенный пункт – это село Трудовое, находящееся на стыке Южно-Донецкого и Времевского направлений. Оно находится севернее Богоявленки. Продвижение российских войск на этом участке составило около трех километров вглубь. Два других населенных пункта находятся близко друг к другу – Ильинка и Степановка. Они расположены на северном берегу реки Волчьей, в пригороде Курахово», – приводит ТАСС слова Рогова.

    Накануне Рогов сообщил, что российские войска освободили 20 квадратных километров между населенными пунктами Богоявленка и Новоукраинка. Эти продвижения способствовали окружению и последующей капитуляции украинских военных в данных районах.



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    2 ноября 2024, 01:26 • Новости дня
    Трамп после победы на выборах намерен потребовать от России отвести войска
    Трамп после победы на выборах намерен потребовать от России отвести войска
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своего переизбрания может потребовать от России отвести войска до инаугурации, заявил экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

    По словам Волкера, в случае победы на выборах Трамп может позвонить президенту России Владимиру Путину и попросить об этом до 20 января, когда традиционно проходит инаугурация президента США, передает ТАСС.

    Кроме того, дипломат отметил важность подготовки к событиям после 2025 года, когда активные боевые действия потенциально могут завершиться. «Задумываться об этом нужно уже сейчас», – добавил он.

    Напомним, 28 октября FT сообщила, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает переосмысление Минских соглашений с механизмами принуждения.


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    2 ноября 2024, 00:06 • Новости дня
    Ракетный удар разрушил здание управления полиции в Харькове

    В результате удара по зданию управления полиции в Харькове погиб полковник, 26 человек получили ранения

    Ракетный удар разрушил здание управления полиции в Харькове
    @ t.me/UA_National_Police

    Tекст: Максим Попов

    В результате ракетного удара по управлению полиции в Харькове погиб полковник, пострадали 26 сотрудников, управление использовалось как база неонацистского формирования «Кракен».

    По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, здание управления полиции в Харькове использовалось боевиками неонацистского формирования «Кракен» как база передислокации и штаб территориального центра комплектования, передает РИА «Новости».

    Национальная полиция Украины подтвердила, что вечером в пятницу по административному зданию в Харькове был нанесен ракетный удар. Удар пришелся по управлению полиции и находящимся рядом постройкам. Сообщалось о двух ракетах, которые поразили цель.

    Напомним, 28 октября был нанесен удар по зданию Госпрома, расположенного в центре Харькова. В результате были разрушены несколько этажей здания, повреждения получили окна в близлежащих зданиях.

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    2 ноября 2024, 05:25 • Новости дня
    Потери ВСУ на юге Украины за сутки превысили 950 человек

    Южная группировка войск уничтожила до 950 украинских военных за сутки

    Tекст: Максим Попов

    В зоне ответственности Южной группировки войск потери ВСУ составили до 950 военнослужащих, бронетранспортер, автомобили и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», говорится в сообщении Минобороны.

    По словам старшего офицера пресс-центра Сергея Румянцева, помимо личного состава и техники, украинская сторона утратила полевой склад с боеприпасами. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены одна 155-мм гаубица М777, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30, передает ТАСС.

    Напомним, накануне военный блогер Руслан Татаринов заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, однако эта цифра может быть занижена.

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    1 ноября 2024, 17:21 • Новости дня
    Мединструктор объяснила жалобы бойцов на «китайские турникеты»

    Мединструктор Воронина: Некачественные средства первой помощи убивают не меньше, чем противник

    Мединструктор объяснила жалобы бойцов на «китайские турникеты»
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Остановить кровотечение при помощи жгута или турникета – не так сложно. Другое дело, когда в критический момент из-за низкого качества средство выходит из строя, сказала газете ВЗГЛЯД инструктор по тактической медицине Мария Воронина, комментируя жалобы военных на «китайские турникеты».

    «Я часто слышу жалобы на кровоостанавливающие турникеты китайского производства. У них действительно не то качество. Во-первых, хорошее средство не может быть слишком дешевым. У плохих изделий рвутся ленты и стропы, ломаются воротки и пряжки», – пояснила Мария Воронина, старший инструктор Школы первой помощи «Красная зона».

    «Человек, который в моменте надеется на имеющееся у него средство, не может оказать себе помощь. Мне кажется, ничего страшнее быть не может. По сути, наложить турникет не так сложно. У меня много случаев, когда ребята даже сами выходили и выползали, иногда тратя на это сутки и грамотно сохраняя себе жизнь», – указала она.

    «Но какая бы хорошая ни была подготовка, если средство выходит из строя – это ужасно. К нам неоднократно привозили ребят, которые вытекли (потеряли критическое количество крови – прим. ВЗГЛЯД) из-за некачественных и сломанных жгутов и турникетов. Такие вещи убивают не меньше, чем противник», – добавила спикер.

    «Сложно словами объяснить, каким должен быть качественный турникет. Его надо подержать в руках и понять это. Есть проверенные фирмы. В частности, мы работаем с одной из отечественных компаний, где ребята постоянно дорабатывают средства на основе обратной связи с фронта. Также есть китайский производитель, но там очень жесткий контроль качества», – заметила эксперт.

    Ранее инструктор по тактической медицине Мария Воронина в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала, как правильно оказать себе помощь, какие средства самопомощи считаются наиболее качественными, что должен уметь боец и в чем заключаются основы тактической медицины. Интервью доступно на RuTube, YouTube и в Дзене.

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    1 ноября 2024, 13:25 • Новости дня
    Морпехи Краснодарско-Харбинской бригады освободили Шахтерское и Новоукраинку в ДНР
    Морпехи Краснодарско-Харбинской бригады освободили Шахтерское и Новоукраинку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские морпехи из Краснодарско-Харбинской бригады успешно освободили населенные пункты Шахтерское и Новоукраинка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России.

    Освобождение Шахтерского и Новоукраинки состоялось в рамках активных действий подразделений группировки войск «Восток», которые нанесли поражение формированиям ВСУ и отразили многочисленные контратаки противника. За неделю подразделения «Востока» ликвидировали до 840 украинских военнослужащих и уничтожили значительное количество боевой техники.

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением Шахтерского и Новоукраинки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Глава ведомства в своей телеграмме в адрес бойцов и командования бригады отметил героизм и отвагу морпехов, которые «решительно громят врага на Донецкой земле». Министр подчеркнул, что эта победа станет символом стойкости для будущих поколений.

    Свыше тысячи военнослужащих бригады получили государственные награды за проявленный героизм, а трое из них удостоены звания Героя Российской Федерации.

    Ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. Также они освободили Ясную Поляну в Донецкой народной республике. Кроме того, ранее российские войска освободили Селидово.

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    2 ноября 2024, 04:41 • Новости дня
    Морпех рассказал о деморализации и дезертирстве в рядах ВСУ в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные в Курской области часто покидают позиции из-за наступления российских морпехов, отметил офицер ЧФ с позывным Клинцы.

    По его словам, на пути продвижения российских войск к Судже в Курской области  украинские военные часто оставляют свои позиции. «Противник очень сильно деморализован. Он знает, что наступают морские пехотинцы», – приводит РИА «Новости» слова морпеха.

    Офицер подчеркнул, что  отряды ВСУ оказывают сопротивление, но настроены менее решительно, чем ранее. Он отметил, что деморализация в рядах ВСУ связана с пониманием солдатами безысходности их положения и отсутствием поддержки. Это, по мнению Клинцы, приводит к частым случаям дезертирства и оставлению позиций.

    Напомним, ранее морпехи сообщили о дистанционном минировании ВСУ с помощью беспилотников. До этого стало известно, что российские войска сорвали ротацию ВСУ в Курской области

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    2 ноября 2024, 12:09 • Новости дня
    Лавров назвал неразумным и недальновидным руководство Украины

    Лавров: Руководство Украины нельзя назвать разумным и дальновидным

    Лавров назвал неразумным и недальновидным руководство Украины
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Русофобское руководство Украины нельзя считать разумным и дальновидным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии XVI Ассамблеи Русского мира.

    «Этот режим не только является русофобским, но еще и не сильно умным, я бы так сказал», – заявил Лавров, передает ТАСС.

    Лавров добавил, что люди, управляющие и руководящие Украиной, едва ли могут претендовать на звание разумных и дальновидных политиков.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина теряет территории из-за срыва договоренностей Киевом.

    Также Сергей Лавров назвал «план победы» Зеленского шизофреническим.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поведение украинской верхушки является очень иррациональным.

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    1 ноября 2024, 23:18 • Новости дня
    Медведев предсказал гибель США из-за высокомерия

    Дмитрий Медведев заявил о пагубности высокомерия и агрессии США на мировой арене

    Медведев предсказал гибель США из-за высокомерия
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Высокомерие и агрессивная политика США могут привести их к гибели, если они не изменят свое поведение, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, США рано или поздно могут пострадать из-за своего высокомерия и агрессивного поведения на международной арене. «Они привыкли всех ломать через колено. Они исходят из принципа исключительности своих интересов. Это большая ошибка. Знаете, я так скажу, это их когда-нибудь погубит просто», – приводит слова зампреда Совбеза RT.

    Также он подчеркнул, что если бы у США и других западных стран было достаточно мудрости для заключения с Россией договора о безопасности, то, возможно, специальная военная операция на Украине не была бы необходима. Медведев выразил уверенность, что политика, основанная на принципах исключительности и диктата, в конечном итоге, может обернуться против самого Вашингтона.

    До этого Медведев предупредил о риске третьей мировой войны из-за вступления Украины в НАТО, а также назвал Бориса Джонсона опасным фриком.

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    2 ноября 2024, 05:56 • Новости дня
    Эксперт оценил намерение Франции поставить дроны Colibri в распоряжение ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Беспилотники Colibri, которые Франция планирует передать Киеву, не повлияют на ход боевых действий, поскольку украинская армия находится на грани поражения, заявил бывший французский офицер-десантник Ксавье Моро.

    По словам Моро, дистанция управления Colibri составляет около 25 км, что для их типа является достаточно большим показателем. Управление обеспечивается оператором с помощью системы наведения на цель. Он также отметил, что украинские военные, проходящие подготовку во Франции, смогут использовать эти дроны без привлечения французских специалистов на Украину, передает РИА «Новости».

    Эксперт подчеркнул, что Франция отправляет Украине все возможное, но это лишь малая доля от необходимого. Он добавил, что Киев уже получил бронетранспортеры VAB и устаревшие колесные танки AMX-10RC, которые небезопасно использовать в условиях интенсивных боев. 

    Напомним, ранее  глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Париж планирует передать Украине 20 самолетов Mirage 2000-5F и начать их поставки в начале 2025 года. Подготовка украинских пилотов также будет частью этой программы помощи.


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    2 ноября 2024, 09:09 • Новости дня
    Российские войска вошли в пригороды Курахово

    Российские войска вошли в пригороды Курахово после обвала линии фронта ВСУ

    Российские войска вошли в пригороды Курахово
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продвинулись к ближайшим пригородам Курахово, заняв несколько сел.

    Российские войска подошли к ближайшим пригородам города Курахово, который находится под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА «Новости». Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, Российская армия оттесняет противника к западной границе Донецкой народной республики (ДНР).

    Рогов также уточнил, что на Южно-Донецком направлении, севернее Угледара, между селами Новоукраинка и Богоявленка, российские войска значительно продвинулись вперед. Это продвижение привело к обвалу линии фронта ВСУ на данном участке. В результате российские военные вошли в село Трудовое, а также в Ильинку и Степановку, которые расположены на северном берегу реки Волчья.

    В указанных населенных пунктах сейчас проводится зачистка и подавление последних очагов сопротивления украинских сил. Российские войска продолжают усиливать свои позиции, стремясь добиться полного контроля над западными пригородами Курахово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряды ВСУ начали отступать из Курахово под давлением российских сил. Также сообщалось, что под натиском российской армии военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен на территории ДНР.

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    2 ноября 2024, 01:07 • Новости дня
    Украина упростила роспуск добровольческих формирований в армии

    Tекст: Максим Попов

    Украинское правительство предоставило командованию ВСУ новые полномочия для роспуска добровольческих формирований в случае ненадлежащего выполнения боевых задач.

    Украинские власти приняли решение упростить процедуру роспуска добровольческих формирований в условиях увеличения случаев дезертирства и неисполнения приказов в ВСУ, передает ТАСС.

    В пятницу правительство страны предоставило командованию Сил территориальной обороны полномочия для управления этими формированиями. Командиры теперь могут инициировать расформирование подразделений, если те не выполняют поставленные задачи должным образом.

    Внесенные изменения также определяют четкие критерии, по которым командиры могут принимать решения о роспуске формирований. Это направлено на усиление дисциплины и эффективность выполнения задач.

    Напомним, по словам депутата Верховной рады Анны Скороход, в последнее время число случаев дезертирства и самовольного оставления части в ВСУ превысило 100 тыс. человек.

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    • Трамп: Я разъединю Россию и Китай

      Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

    • Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

      Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

    • Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

      Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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