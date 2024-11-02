Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области

Дроны атаковали два населенных пункта Белгородской области, ранен водитель

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Белгородской области произошла атака дронов, сообщает «Интерфакс». В селе Ясные Зори дрон-камикадзе поразил легковой автомобиль, ранив его водителя. Пострадавший получил баротравму, а также ожоги головы, рук и ног. Его доставили в местную амбулаторию, где оказали первую помощь.

Позже водителя транспортируют в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. Автомобиль, подвергшийся атаке, полностью уничтожен.

Кроме того, в городе Шебекино дрон-камикадзе взорвался на парковке предприятия, в результате чего повреждены семь автомобилей. Глава региона Вячеслав Гладков подтвердил инциденты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара ВСУ в белгородском Шебекино были повреждены предприятия и автобус. В результате атаки украинских военных на Белгородскую область пострадали четверо мирных жителей, среди которых трое женщин с осколочными ранениями и один мужчина.