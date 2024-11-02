Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.3 комментария
Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области
Дроны атаковали два населенных пункта Белгородской области, ранен водитель
В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе на автомобиль в селе Ясные Зори водитель получил баротравму и ожоги, его состояние требует дальнейшего лечения в областной больнице.
В Белгородской области произошла атака дронов, сообщает «Интерфакс». В селе Ясные Зори дрон-камикадзе поразил легковой автомобиль, ранив его водителя. Пострадавший получил баротравму, а также ожоги головы, рук и ног. Его доставили в местную амбулаторию, где оказали первую помощь.
Позже водителя транспортируют в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. Автомобиль, подвергшийся атаке, полностью уничтожен.
Кроме того, в городе Шебекино дрон-камикадзе взорвался на парковке предприятия, в результате чего повреждены семь автомобилей. Глава региона Вячеслав Гладков подтвердил инциденты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара ВСУ в белгородском Шебекино были повреждены предприятия и автобус. В результате атаки украинских военных на Белгородскую область пострадали четверо мирных жителей, среди которых трое женщин с осколочными ранениями и один мужчина.