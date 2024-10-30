Гладков: При атаке ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека

Политолог объяснил массовое дезертирство в рядах ВСУ

Политолог Скачко: Массовое дезертирство – последняя стадия перед антивоенными выступлениями на Украине

Tекст: Анастасия Куликова

«В середине 2022 года численность украинской армии составляла чуть больше миллиона человек. Сейчас каждый десятый военный – дезертир. Такие цифры свидетельствуют об общем неблагополучии как в ВСУ, так и в обществе в целом», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

Он пояснил: в стране постепенно исчезает даже бытовой патриотизм, на котором держалась авантюра с вторжением в Курскую область. «На этом фоне Украина автоматически становится нападающей стороной», – уточнил собеседник. Кроме того, тенденция роста случаев дезертирства объясняется и тем, что офис Владимира Зеленского не может вразумительно ответить, для чего воюет Украина и зачем должны погибать украинцы.

По прогнозам Скачко, ситуация в рядах ВСУ будет лишь усугубляться. «По мере развития наступления российской армии и мощи ударов ВС России, число случаев самовольного оставления воинской части и неисполнения приказов будет лишь расти. Ведь восприятие бессмысленности боевых действий повышает желание выжить. В такой ситуации у украинца два варианта: либо сдаться в плен, либо дезертировать», – считает он. Вместе с тем, самовольное оставление части – одна из последних стадий перед возможными антивоенными выступлениями на Украине, заключил Скачко.

Ранее на Украине заявили о значительном росте случаев дезертирства в рядах ВСУ и неисполнения приказов. Глава Верховного суда страны Станислав Кравченко назвал ситуацию угрожающей. «Мы еще не анализировали, цифры конкретные назвать не могу, но значительная тенденция на увеличение самовольного оставления воинской части есть», – сказал он.

По словам депутаты Верховной рады Украины Анны Скороход, число случаев дезертирства в ВСУ превысило 100 тыс. Она отказалась называть точные цифры. Скороход также подчеркнула, что не может ответить на вопросы граждан, которые недовольны сложившейся ситуацией в украинской армии.

По ее словам, украинцы спрашивают, почему «бывшие рабочие» теперь вынуждены сидеть в окопах, а «военные, большие офицеры – все в тылу». «Почему у нас сражается от 10%, а в лучшем случае до 15% от общего количества армии? Почему?» – возмутилась она.

В середине октября украинские СМИ отмечали, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тыс. уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тыс. – по дезертирству с начала 2022 года. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.

Накануне Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней, с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.