Штаб Харрис оправдался за слова Уолца об ориентации Маска

Штаб Харрис оправдывался за оговорку Уолца о сексуальной ориентации Илона Маска

Tекст: Мария Иванова

Предвыборный штаб Камалы Харрис, кандидата в президенты США от Демократической партии, был вынужден оправдываться за оговорку ее кандидата на пост вице-президента Тима Уолца, сообщает РИА «Новости». На предвыборном мероприятии в штате Мичиган Уолц упомянул Илона Маска и по ошибке назвал его человеком нетрадиционной сексуальной ориентации. Штаб Харрис объяснил это тем, что один из присутствующих на митинге начал громко оскорблять Маска, и Уолц, смеясь, запнулся.

Представитель штаба подчеркнул, что Уолц не намеревался приписывать Маску нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Это не первая ошибка политика, требующая разъяснений. Ранее он заявлял, что посетил Гонконг в 1989 году в разгар протестов, однако, по данным СМИ, в то время он находился в США. Уолц признал неточность и настаивал, что был в Китае летом того года.

Кроме того, в августе Уолц оказался в центре скандала из-за заявлений об участии в военных действиях. Республиканцы утверждали, что политик покинул подразделение до отправки в Ирак. Штаб Харрис также признал, что Уолц оговорился.

Предстоящие выборы президента США состоятся 5 ноября, на них Камала Харрис конкурирует с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

Ранее Илон Маск высказал мнение, что второй президентский срок Дональда Трампа принесет Соединенным Штатам «самый веселый» и «потрясающий» период.

Маск также предсказал победу Трампа на выборах президента США в 2024 году, объясняя это значительным ростом его популярности в Пенсильвании по сравнению с 2020 годом.

Кроме того, Маск выразил опасение по поводу возможности ужесточения цензуры СМИ в США в случае победы кандидата от демократов Камалы Харрис на выборах.