G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.0 комментариев
Рютте: Страны НАТО сами решают, позволять ли удары по территории России
Генсек НАТО заявил, что страны альянса сами принимают решения об ударах по территории России
Отдельные страны НАТО самостоятельно принимают решения о снятии ограничений на удары по России, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
По его словам, решение о разрешении ударов по территории России остается на усмотрение отдельных стран альянса, передает ТАСС.
«Отдельным союзникам самостоятельно решать, что им делать. Я не буду говорить о том, как союзники должны поступать», – подчеркнул Рютте.
Генсек НАТО также отметил важность увеличения расходов на оборону странами – членами НАТО. По его словам, текущее достижение уровня в 2% от ВВП является хорошим шагом, однако этого недостаточно для обеспечения безопасности альянса.
Ранее в Кремле заверили, что Россия может ответить ядерным ударом на применение западных ракет Украиной. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев высказался относительно потенциальных последствий ударов НАТО вглубь России в свете новой ядерной политики страны.
Напомним, президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, уточнив параметры применения ядерного оружия.