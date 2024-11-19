Рютте: Страны НАТО сами решают, позволять ли удары по территории России

Генсек НАТО заявил, что страны альянса сами принимают решения об ударах по территории России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, решение о разрешении ударов по территории России остается на усмотрение отдельных стран альянса, передает ТАСС.

«Отдельным союзникам самостоятельно решать, что им делать. Я не буду говорить о том, как союзники должны поступать», – подчеркнул Рютте.

Генсек НАТО также отметил важность увеличения расходов на оборону странами – членами НАТО. По его словам, текущее достижение уровня в 2% от ВВП является хорошим шагом, однако этого недостаточно для обеспечения безопасности альянса.

Ранее в Кремле заверили, что Россия может ответить ядерным ударом на применение западных ракет Украиной. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев высказался относительно потенциальных последствий ударов НАТО вглубь России в свете новой ядерной политики страны.

Напомним, президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, уточнив параметры применения ядерного оружия.