Россияне в Стамбуле оштрафованы за контрабанду пиявок

Двое россиян оштрафованы в Стамбуле на 2,6 млн лир за контрабанду пиявок

Tекст: Мария Иванова

Двое граждан России были оштрафованы в Стамбуле за попытку нелегального ввоза 5 тыс. медицинских пиявок, сообщает ТАСС. Инцидент произошел 18 ноября в международном аэропорту Стамбула, когда сотрудники таможни обнаружили в багаже пассажиров коробки с живыми пиявками. Груз был изъят после того, как оказалось, что необходимые документы на ввоз отсутствуют.

Как заявило Управление сельского и лесного хозяйства провинции Стамбул, граждане России не смогли предоставить документы на пиявок, которые подпадают под защиту Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС). В связи с нарушением им был наложен административный штраф в размере 2,6 млн турецких лир, что эквивалентно примерно 77 тыс. долларов.

СИТЕС включает в себя виды, находящиеся под угрозой исчезновения, и регулирует их международную торговлю, чтобы предотвратить незаконные перевозки и защитить виды от исчезновения. Пиявки, ввезенные без разрешения, подпадают под действие этой конвенции, что делает их ввоз без документов незаконным.

Ранее эстонские таможенники конфисковали у россиянина более 20 медицинских пиявок исчезающего вида на пункте пограничного пропуска в Нарве.

А на прошлой неделе генеральное консульство в Дубае предостерегло россиян от участия в схеме с «дубайским шоколадом», который может скрывать контрабанду ценных товаров.