ОАК: Авиакомплексам нового поколения предоставят электронные паспорта для удешевления

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению генерального конструктора ПАО «ОАК» Сергея Короткова, авиационные комплексы нового поколения будут оснащены системами индивидуальных «электронных паспортов», которые содержат информацию о жизненном цикле и эксплуатации летательных аппаратов, передает ТАСС. Это решение направлено на удешевление эксплуатации авиационной техники.

На Международной неделе авиакосмических технологий Коротков подчеркнул, что такие системы станут неотъемлемой частью бортового оборудования самолетов. Они будут оценивать состояние авиационного комплекса как в полете, так и на стоянке, предоставляя летчику подсказки в различных ситуациях.

Электронные паспорта позволят снизить затраты на эксплуатацию за счет интеллектуализации, которая обеспечивает более точную и своевременную информацию об использовании и техническом состоянии летательных аппаратов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Сухой» планировала интегрировать мощные лазеры в боевую авиацию, что могло значительно повысить ее боевые возможности. ОДК подтвердила запуск двигателя второго этапа для истребителя пятого поколения ПАК ФА, что является важным шагом в развитии отечественной авиации. Также сообщалось, что авиационная пушка ПАК ФА будет оснащена термостойкими боеприпасами, что повысит ее эффективность в боевых условиях.