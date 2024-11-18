На отбор во второй поток программы «Время героев» за три дня подано 6,5 тыс. заявок

За первые три дня более 6,5 тыс. человек зарегистрировались на отбор во второй поток программы «Время героев»

На отбор во второй поток президентской программы «Время героев» за первые три дня подано 6640 заявок, отмечается на сайте программы.

Регистрация началась с 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года. Программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии.

14 ноября состоялось заседание Общественного совета программы, где объявили о начале формирования второго потока обучения.

Отмечается, что 12 участников первого потока уже получили новые назначения на ответственные должности. В числе назначенных – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев.

Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк назначена временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области. Еще ряд участников программы проходят подготовку к переходу на новые рабочие места.

Напомним, на второй поток программы «Время героев» только за первые сутки пришло более 4,5 тыс. заявок.