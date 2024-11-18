Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от методов манипуляции врага массовым сознанием.16 комментариев
В Кемеровской области возобновила работу шахта «Таштагольская»
Шахта «Таштагольская» в Кузбассе возобновила работу после обрушения
В Таштагольском районе Кемеровской области шахта «Таштагольская» возобновила работу после обрушения горной массы, произошедшего 16 ноября.
Шахта «Таштагольская», расположенная в Таштагольском районе Кемеровской области, возобновила работу, сообщает ТАСС. Обрушение горной массы произошло 16 ноября, что привело к временной остановке производственного процесса.
Согласно информации пресс-службы предприятия, работы были восстановлены в штатном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошел повторный горный удар, в результате чего спасатели обнаружили тело погибшего горняка. Позже спасатели извлекли тело из шахты.