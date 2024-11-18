В Кемеровской области возобновила работу шахта «Таштагольская»

Байден впервые разрешил удары вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS

The New York Times: Байден одобрил использование ракет ATACMS для ударов вглубь России

По оценкам New York Times, такое решение было принято на фоне якобы ввода северокорейских военных в бой против украинских сил в Курской области. Байден, используя последние два месяца на посту президента, пошел на значительное изменение политики США, разрешив применение ракет ATACMS для поддержки украинских войск, отмечает NYT.

Некоторые американские официальные лица опасаются, что такие действия могут спровоцировать ответную реакцию со стороны России, однако другие считают эти опасения преувеличенными. Решение Байдена также связано с желанием послать сигнал Северной Корее о том, что их войска уязвимы.

До этого момента Байден разрешал использовать на Украине системы HIMARS с ограниченной дальностью около 80 км для защиты Харькова. Украинский президент Владимир Зеленский давно добивался разрешения на использование дальнобойных ракет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва будет рассматривать разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией.