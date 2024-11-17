МИД Абхазии сообщил о влиянии попытки переворота на отношения с Россией

МИД Абхазии сообщил о влиянии переворота на отношения с Россией

Tекст: Ольга Иванова

Как передает ТАСС, Министерство иностранных дел Абхазии официально заявило о том, что события, которые произошли 15 ноября, являются попыткой государственного переворота. Данное происшествие, по мнению абхазского МИД, наносит значительный урон международному имиджу республики.

В заявлении особо подчеркивается, что напряженность, возникшая в результате попытки переворота, негативно сказалась на отношениях с Российская Федерация, которая является стратегическим союзником Абхазии. В министерстве добавили, что такие события могут иметь долгосрочные последствия для дипломатических и экономических связей между странами.

Абхазия выразила надежду на стабилизацию ситуации и восстановление доверительных отношений с Россией в будущем. Официальные власти страны предпринимают меры для укрепления внутренней безопасности и предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что события 15 ноября в Сухуме были попыткой государственного переворота, когда протестующие прорвались в здания парламента и администрации, причинив значительный ущерб и ранив людей. Оппозиция выступила против ратификации соглашения о российских инвестициях, опасаясь, что это приведет к подорожанию жилья и негативно скажется на малом и среднем бизнесе. Парламент Абхазии отложил рассмотрение этого документа из-за протестов. Оппозиция предложила назначить Владимира Делбу на должность премьер-министра и и. о. президента. Бжания заявил, что остается избранным главой республики, несмотря на непримиримость оппозиции и отсутствие компромисса по ключевым вопросам.