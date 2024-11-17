Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от сознательной работы врага, от наработанных им методов манипуляции массовым сознанием.12 комментариев
СК возбудил дело о теракте после гибели главреда «Народной газеты»
Главное военное следственное управление Следственного комитета России начало расследование атаки украинского беспилотника на автомобиль МВД в Курской области, в результате которой погибла главный редактор «Народной газеты», сообщает пресс-службе ведомства.
Как указали в пресс-службе, в результате нападения погибла главный редактор «Народной газеты», а также были ранены двое человек. Ведомство добавило, что военные следователи квалифицировали действия боевиков вооруженных формирований Украины и иных украинских военизированных групп как террористический акт, повлекший причинение смерти человеку. Дело возбуждено по части третьей статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, передает ТАСС.
Напомним, в воскресенье в Большесолдатском районе Курской области украинский дрон атаковал автомобиль, убив главного редактора «Народной газеты» Юлию Кузнецову, ранения получили еще два человека.