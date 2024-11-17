Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от сознательной работы врага, от наработанных им методов манипуляции массовым сознанием.12 комментариев
В Сухуме протестующие начали сносить забор вокруг парламента Абхазии
Протестующие в Абхазии начали сносить забор вокруг парламента республики, сообщил специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.
В Telegram-канале «Русский сыч» он написал, что в Сухуме начался снос забора вокруг администрации президента.
«А в Сухуме уже сносят забор вокруг администрации президента / кабмина / Народного собрания, Герба национального», – написал он. Свое сообщение Васильев сопроводил фотографиями.
Противостояние власти и оппозиции в Абхазии связано с соглашением о российских инвестициях, предусматривающим строительство апартаментов.
Оппозиция опасается, что ратификация соглашения приведет к подорожанию жилья и негативно скажется на малом и среднем бизнесе. В пятницу парламент Абхазии должен был рассмотреть этот документ, однако протесты вынудили отложить заседание.
В воскресенье оппозиция Абхазии предложила назначить вице-премьера и министра финансов Владимира Делбу на должность премьер-министра и и. о. президента. Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что считает события 15 ноября в Сухуме попыткой государственного переворота, когда протестующие прорвались в здания парламента и администрации, причинив значительный ущерб и ранив людей. Бжания заявил, что остается избранным главой республики, несмотря на непримиримость оппозиции и отсутствие компромисса по ключевым вопросам.