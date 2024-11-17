При атаке дрона на автомобиль в Белгородской области погиб мужчина

  • Новость часаРоссийские войска нанесли массированный высокоточный удар по объектам энергетики Украины
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    Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин
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    Сальдо оценил операцию по освобождению Херсона
    Политолог оценил возможное назначение уроженца Москвы спецпосланником Трампа по Украине
    Си Цзиньпин обозначил четыре красных линии в отношениях Китая и США
    Названа дата первого заседания нового парламента Грузии
    Песков рассказал о тональности разговора Путина и Шольца
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Споры среди своих не должны работать на противника

    Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от сознательной работы врага, от наработанных им методов манипуляции массовым сознанием.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов В личности адмирала Колчака нет ничего «неоднозначного»

    16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.

    141 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    15 комментариев
    17 ноября 2024, 14:30 • Новости дня

    При атаке дрона на автомобиль в Белгородской области погиб мужчина

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль в селе Бирюч, что привело к гибели мирного жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Гладков в своем Telegram-канале написал, что в селе Бирюч Валуйского округа, где с 27 октября 2022 года введен режим чрезвычайной ситуации, легковой автомобиль подвергся атаке украинского дрона-камикадзе. По его словам, в результате атаки погиб один мирный житель, который скончался на месте от полученных ранений. Его супруга, находившаяся в той же машине, не пострадала и отказалась от медицинской помощи, уточнил он.

    Губернатор отметил, что, несмотря на действующий уже два года режим ЧС, некоторые жители села продолжают отказываться от эвакуации и написали отказ от переселения. Он подчеркнул, что оперативный штаб принимает решение о закрытии населенных пунктов из-за высокой опасности нахождения в них. Гладков призвал жителей не посещать закрытые населенные пункты и при возможности выехать. Власти готовы разместить каждую семью в пунктах временного размещения и заниматься предоставлением нового жилья взамен утраченного.

    Ранее российские средства ПВО уничтожили 13 беспилотников над Белгородской и Брянской областями, предотвратив атаки по объектам на территории России.

    16 ноября 2024, 20:19 • Новости дня
    Маск посмеялся над словами Зеленского о неспособности США принудить Киев к переговорам
    Маск посмеялся над словами Зеленского о неспособности США принудить Киев к переговорам
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский миллиардер Илон Маск высмеял высказывание украинского президента Владимира Зеленского о том, что США якобы не смогут заставить киевский режим сесть за стол переговоров.

    Маск в своем X (бывший Twitter) обратил внимание на отрезок интервью с Зеленским, где тот заявлял, что США не могут заставить Украину «сидеть и слушать» за столом переговоров, а также отмечал, что Украина - это «независимая» страна.

    «Мы – независимая Украина, и, как видится мне, в ходе этой войны наш народ и я лично в отношениях с Соединенными Штатами и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами доказали, что с нами риторика «садись и слушай» не работает», – сказал Зеленский.

    «Его чувство юмора восхитительно», – иронически прокомментировал заявление украинского президента миллиардер. Также Маск разместил рядом с подписью эмоджи, изображающее плачущее от смеха лицо.

    Ранее сын Дональда Трампа допустил, что Владимир Зеленский может потерять финансовую поддержку со стороны США через 38 дней.

    До этого Илон Маск высказался в поддержку предположения о том, что украинские коррупционные схемы могут использоваться для выплат политикам в США для поддержания военного конфликта.

    Маск, как сообщают СМИ, является одним из ближайших советников избранного президента США Дональда Трампа. Трамп даже заявил, что Маск возглавит новое ведомство по эффективности в правительстве США.

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    16 ноября 2024, 17:23 • Новости дня
    Зеленский назвал условия для переговоров с Россией

    Зеленский назвал поддержку Украины третьими странами условием переговоров с Россией

    Зеленский назвал условия для переговоров с Россией
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский лидер Владимир Зеленский допустил переговорам с Россией при поддержке и усиления Украины третьими странами.

    Зеленский в интервью «Украинскому радио» отметил, что переговоры возможны, если Украина не будет оставлена наедине с Россией и будет достаточно сильной, передает РИА «Новости».

    По его словам, если Украина не будет усилена некоторыми важными элементами, то это будет проигрышный статус для Киева.

    По мнению украинского президента, важность поддержки и усиления страны заключается в обеспечении более сильной позиции на переговорах.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не намерен прийти к мирному урегулированию конфликта и продолжает гибридную войну против России, используя киевский режим.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что вопрос проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет решаться без участия Владимира Зеленского.

    Напомним, октябре прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), согласно которому Киев констатирует невозможным ведение переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявлял о готовности к мирному решению конфликта.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    16 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Названа причина гибели премьера Мариинского театра Шклярова

    ГСУ: Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров погиб в результате несчастного случая

    Названа причина гибели премьера Мариинского театра Шклярова
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженный артист России, премьер Мариинского театра Владимир Шкляров погиб в результате несчастного случая, организована доследственная проверка, сообщили в ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

    Источник в правоохранительных органах сообщил, что Шкляров погиб в результате падения с высоты, он упал с балкона своего дома, передает РИА «Новости».

    Следственные органы начали доследственную проверку. Оперативные службы заявляют, что смерть прембера не имеет криминального характера.

    Владимир Шкляров родился в Ленинграде в 1985 году и окончил Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой в 2003 году. В том же году он был принят в труппу Мариинского театра и с 2011 года занимал позицию премьера. В его репертуаре числятся как классические балеты, такие как «Жизель», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», так и современные хореографические постановки.

    Шкляров был не только заслуженным артистом России, но и лауреатом международных балетных конкурсов и премий. Его творчество было высоко оценено как в России, так и за рубежом.

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    16 ноября 2024, 18:55 • Новости дня
    Лидеры G7 подтвердили желание нанести ущерб России
    Лидеры G7 подтвердили желание нанести ущерб России
    @ IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лидеры стран G7 выпустили совместное заявление, в котором обозначили свою приверженность продолжению давления на Россию и нанесения ей ущерба.

    Страны G7 привержены нанесению серьезного ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие действенные меры, говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

    В конце октября лидеры стран G7 и главы минфинов достигли соглашения о выделении Украине кредитов на 50 млрд долларов с погашением процентов из доходов от замороженных активов России.

    Коментарии (26)
    16 ноября 2024, 18:00 • Новости дня
    Захарова задала вопрос о Гитлере после призывов Бербок поставить оружие Киеву
    Захарова задала вопрос о Гитлере после призывов Бербок поставить оружие Киеву
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Германии Анналену Бербок оголтелой ксенофобкой за заявления о необходимости поставок дальнобойного оружия Киеву.

    В своем Telegram-канале Мария Захарова обратилась к высказываниям главы МИД Германии Анналены Бербок о необходимости поставить Киеву дальнобойное оружие. Захарова резко отреагировала на эти слова, назвав Бербок «оголтелой ксенофобкой» и задала ей ряд вопросов, связанных с нацистским прошлым Германии.

    Так, Захарова поинтересовалась, не настало ли время отменить почетные звания, которыми были награждены Гитлер и другие нацистские лидеры в немецких городах.

    Захарова подчеркнула, что многие города бывшей Западной Германии до сих пор не лишили Гитлера статуса почетного гражданина, в отличие от городов на территории бывшей ГДР, которые это сделали. Она также указала на существование около 40 казарм Бундесвера, названных в честь нацистских генералов, и выразила удивление по поводу того, что могилы нацистов продолжают содержаться за счет бюджета Германии.

    Вопрос Захаровой касался и компенсаций блокадникам Ленинграда. Она напомнила, что Германия выплачивает компенсации только блокадникам еврейской национальности, игнорируя остальных жителей Ленинграда. Захарова выразила недовольство тем, что Берлин настаивает на урегулированности репарационных вопросов, в то время как выплаты эсэсовцам продолжаются.

    «Берлин официально заявляет, что блокада Ленинграда якобы не является актом геноцида, хотя по оценке историков, в годы блокады погибло больше мирных жителей, чем в аду Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых», – указала Захарова.

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о необходимости поставки Украине дальнобойных систем.


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    16 ноября 2024, 21:35 • Новости дня
    NYT: Уроженец Москвы и советник Трампа Эпштейн может стать спецпосланником по Украине
    NYT: Уроженец Москвы и советник Трампа Эпштейн может стать спецпосланником по Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Советник выигравшего выборы президента США Дональда Трампа и выходец из России Борис Эпштейн якобы предложил себя на пост спецпосланника США по Украине, сообщили источники.

    Эпштейн выдвинул свою кандидатуру во время первого после победы Трампа полета в Вашингтон для встречи с действующим президентом США Джо Байденом, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение New York Times.

    Члены команды политика встретили идею с удивлением, поскольку у Эпштейна нет опыта в международных отношениях, а также он находится под следствием в Аризоне по обвинениям в фальсификации выборов 2020 года.

    Однако, по данным издания, Дональд Трамп с интересом выслушал предложение Эпштейна и не отверг его, хотя и не дал никаких обязательств.

    В издании также отмечается, что даже близкий к Трампу миллиардер Илон Маск удивился этому предложению.

    В 2017 году СМИ сообщали, что Эпштейн как бывший советник предвыборного штаба Трампа стал фигурантом американского расследования якобы имевшего место вмешательства Москвы в американские выборы.

    Эпштейн родился в 1982 году в Москве, в 1993 году его семья переехала в США.

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    16 ноября 2024, 18:35 • Новости дня
    Эксперт объяснил уязвимость британских авианосцев перед российскими и китайскими ракетами

    Военный эксперт Дандыкин: Британские авианосцы уязвимы перед российскими и китайскими противокорабельными ракетами

    Эксперт объяснил уязвимость британских авианосцев перед российскими и китайскими ракетами
    @ Dave Rushen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Британские авианосцы уязвимы не только перед китайскими противокорабельными ракетами, как пишет The Times, но и российскими, потому что РФ изначально была впереди по созданию таких ракет и помогала КНР строить военный флот, сказал газете ВЗГЛЯД капитан I ранга Василий Дандыкин. Как выяснилось в ходе военных учений, авианосцы Queen Elizabeth и Prince of Wales могут быть потоплены китайскими ракетами.

    «По части противокорабельных ракет (ПКР) Россия не только не уступает дружественному Китаю, но и в некоторых моментах превосходит его. Поэтому наш флот тоже может потопить британские авианосцы. Это очевидно, потому что у нас есть носители для таких ракет», – считает военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Россия изначально была впереди по созданию противокорабельных ракет. Все это закладывалось еще в советское время. Мы так или иначе помогали Китаю строить военный флот, – продолжил эксперт. – Несомненно, КНР быстро развивается и по количеству вымпелов уже обошла американцев, но в 90-е годы мы делились оружием и технологиями с Китаем. Поэтому наши ракетные возможности не ступают китайским».

    Собеседник напомнил, что семейство российских противокорабельных крылатых ракет «Оникс» применяется не только в морском варианте, но и сухопутном. «Сюда же можно добавить и «Калибры». Но самая губительная ракета для авианосцев, и не только британских, но и американских – российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон», – подчеркнул эксперт. 

    «Циркон» уже стоит на вооружении российского флота. Первым носителем этих ракет стал многоцелевой фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков». «Испытания «Цирконов» прошли успешно. Ракета развивала скорость до 10 махов (скоростей звука). Сбить эту ракету невозможно. В начале ноября третий фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» – носитель гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон» – отправился в свой первый дальний поход», – напомнил Дандыкин.

    По его словам, носителями «Цирконов» также будут многоцелевые подводные лодки четвертого поколения проекта 885 «Ясень». Первым штатным носителем подводной версии «Циркона» станет атомная подводная лодка «Пермь», которую планируется передать Военно-морскому флоту (ВМФ) России в 2026 году.

    Эксперт отметил также, что создание и походы авианосцев Queen Elizabeth и Prince of Wales были сопряжены с массой поломок, «проект получился не совсем удачным в связи с многочисленными выходами из строя».

    «Все это потуги показать, что Британия находится в высшей лиге стран, в том числе в военно-морской составляющей. Это политические амбиции и не более того. Эти авианосцы нужны только для демонстрации флага, потому что такие походы требуют больших усилий. Это не атомные корабли и им требуется особая группа сопровождения, а с этим у Британии тоже не очень хорошо обстоят дела», – отметил эксперт. 

    Дандыкин напомнил, что об угрозе китайских ПКР также говорили в США. «Американцы признали, что угроза от китайских ракет, в том числе гиперзвуковых, очевидна, и КНР может потопить весь авианесущий флот США, а у Америки более серьезная авианосная составляющая, чем у Британии. Так что британцы идут на закуску», – подытожил эксперт.

    О том, что британские авианосцы Queen Elizabeth и Prince of Wales (были введены в эксплуатацию в 2017 и 2019 годах и составляют основу флота страны) уязвимы перед китайскими баллистическими ПКР, пишет газета The Times со ссылкой на свои источники. Это выяснилось в ходе недавних учений Королевского Военно-морского флота.

    В ряде сценариев авианосец мог быть потоплен атаками баллистических ракет, состоящих на вооружении Китая. Сейчас Британия рассматривает целесообразность использования авианосцев в современных военных конфликтах и не исключает возможность утилизации одного из них.

    Оба корабля могут перевозить до 40 самолетов, включая современные истребители-невидимки F-35B Lightning II. Кроме того, предусмотрены площадки для вертолетов, предназначенные для борьбы с подводными лодками и перевозки войск.

    Китай, отмечает газета, один из потенциальных противников Великобритании, совершенствует свой арсенал противокорабельных баллистических ракет и сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет, а также радиолокационные возможности.

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    16 ноября 2024, 15:51 • Новости дня
    Силовики поддержали президента Абхазии

    Силовые структуры Абхазии выразили поддержку президенту Аслану Бжания

    Силовики поддержали президента Абхазии
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство силовых структур Абхазии выразило поддержку президенту страны Аслану Бжания, сообщила пресс-служба президента Абхазии.

    В селе Тамыш Очамчирского района Абхазии состоялось собрание, на котором обсуждалась поддержка Бжания, передает «Интерфакс».

    На мероприятии лично присутствовали ключевые фигуры силовых ведомств республики, включая генерального прокурора Адгура Агрба, министра внутренних дел Роберта Киута и других высокопоставленных представителей. Поддержка была высказана на фоне политической активности в регионе.

    Представители силовых структур выразили свою солидарность и готовность поддерживать курс президента.

    Ранее оппозиция Абхазии требовала отставки президента республики Аслана Бжания, который пообещал уйти в отставку после освобождения здания парламента.

    Напомним, напряженность в политической ситуации в Абхазии возросла из-за обсуждений ратификации инвестиционного соглашения с Россией, против которого активно выступает оппозиция.

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    17 ноября 2024, 11:09 • Новости дня
    По факту распространения призывов к терроризму среди студентов в Москве завели уголовное дело
    По факту распространения призывов к терроризму среди студентов в Москве завели уголовное дело
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве следственные органы начали расследование после появления видео с предполагаемыми призывами к террористической деятельности в одном из столичных вузов.

    Как передает Telegram-канал СК, следственные органы ГСУ СК России по Москве возбудили уголовное дело по факту видеозаписи, на которой слышны противоправные лозунги. Видео, снятое в одном из учебных заведений столицы, привело к обвинению по статье 205.2 УК РФ, подразумевающей публичные призывы к террористической деятельности.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю московского ГСУ СК представить доклад об установленных обстоятельствах и результатах исследований. Ход расследования контролируется центральным аппаратом СК России.

    Московский финансово-юридический университет заявил, что устроил внутреннюю проверку из-за информации о митинге с лозунгами, призывающими к межнациональной розни. Руководство вуза заверило, что видео не имеет отношения к университету и снято вне его территории, но на фото замечено использование флага вуза. Виновники шествия будут отчислены и переданы правоохранительным органам.

    Университет сотрудничает с полицией и следственными органами для выяснения всех обстоятельств. Руководство призывает к уважению и отказу от ненависти, подчеркивая стремление к сохранению многокультурного и всеобъемлющего учебного процесса.

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    17 ноября 2024, 04:35 • Новости дня
    Китай призвал к мирным переговорам по Украине

    Си Цзиньпин заявил о посредничестве Китая в мирных переговорах на Украине

    Китай призвал к мирным переговорам по Украине
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Китай выразил готовность содействовать мирным переговорам по украинскому конфликту и охлаждению ситуации, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите АТЭС.

    Китайский лидер Си Цзиньпин выразил готовность Китая содействовать мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта, передает ТАСС.

    По его словам, позиция Китая в этом вопросе всегда была четкой и заключалась в посредничестве и активных усилиях для достижения мира.

    Си Цзиньпин отметил важность охлаждения напряженности и заявил о стремлении Китая усиливать работу в этом направлении.

    По мнению китайского лидера, поддержание мира и стабильности является приоритетной задачей, и Китай готов принимать активное участие в международных усилиях для достижения этих целей.

    Напомним, ранее глава КНР вместе с президентом Бразилии предложили создать группу стран Глобального Юга для содействия мирному урегулированию на Украине.

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    16 ноября 2024, 16:45 • Новости дня
    Число отравившихся в столовой Новочебоксарска достигло 205 человек
    Число отравившихся в столовой Новочебоксарска достигло 205 человек
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Количество обратившихся за медицинской помощью после посещения новочебоксарской школьной столовой достигло 205 человек, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

    Число госпитализированных детей не изменилось – шестеро несовершеннолетних находятся в средней степени тяжести, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    При этом 199 пациентов, включая семерых взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно.

    Отмечается, что всем оказывают квалифицированная медпомощь. Школьники находятся под пристальным наблюдением участковых педиатров.

    Утром в субботу число обратившихся к врачам после школьного обеда достигло 171 человек.

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    16 ноября 2024, 21:21 • Новости дня
    Шольц: Выяснить позицию Путина по переговорам с Украиной можно только лично

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что понять позицию президента России Владимира Путина по украинскому урегулированию можно, только обсудив этот вопрос напрямую с ним.

    Единственный способ понять позицию Путина по переговорам об урегулировании конфликта на Украине – это лично обсудить этот вопрос с ним, сказал Шольц в интервью Suddeutsche Zeitung, передает РБК.

    По его мнению, размышлять о мотивах Путина бессмысленно.

    У Шольца поинтересовались, почему Путин должен вступать в переговоры, если Россия укрепляет свои позиции. Канцлер отметил, что рассуждать о мотивах Путина не имеет смысла. «Нам придется выяснить это, в том числе поговорив с ним об этом», – заявил он.

    Напомним, канцлер Олаф Шольц позвонил по телефону президенту России Владимиру Путину, они обсудили ситуацию вокруг Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что политики беседовали один час.

    Обозреватель Corriere della Sera Федерико Рампини отметил, что главы европейских стран могут начать звонить президенту России после того, как ему позвонил канцлер ФРГ.

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    17 ноября 2024, 06:14 • Новости дня
    Сальдо оценил операцию по освобождению Херсона

    Губернатор Сальдо заявил о сложностях в освобождении Херсона от Украины

    Сальдо оценил операцию по освобождению Херсона
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Освобождение Херсона от украинской оккупации потребует значительных усилий и ресурсов, заявил губернатор региона Владимир Сальдо, подчеркивая, что точные сроки операции определить невозможно.

    «Херсон всегда был, есть и будет русским городом. Верю, что когда-нибудь мы обязательно его вернем. Но нужно быть реалистами и понимать: возврат Херсона – сложная операция, которая потребует много усилий и ресурсов. Поэтому точных сроков назвать не могу, я не военный», – приводит РИА «Новости» слова губернатора.

    Напомним, до этого Сальдо сообщил, что попытки украинской армии высадиться на косах в Херсонской области привели к потерям элитного спецназа ВСУ.

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    17 ноября 2024, 11:54 • Новости дня
    Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин скончался в возрасте 57 лет

    Стало известно о смерти экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина

    Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин скончался в возрасте 57 лет
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин скончался в возрасте 57 лет, о чем сообщила его жена.

    Как сообщает «КП», скончался Владимир Левкин, экс-солист группы «На-На». Ему было 57 лет. О его смерти сообщила в своем блоге жена, написав: «Лети, мое солнышко…».

    Владимир Левкин стал известен благодаря участию в популярной в 90-е годы группе «На-На», однако позже он покинул коллектив, что стало началом трудного периода в его жизни. После ухода из группы Левкин столкнулся со сложностями в сольной карьере.

    В жизни артиста было много испытаний, включая борьбу с онкологическим заболеванием, которое он успешно преодолел два года назад. Несмотря на здоровье и возраст, Левкин вел активный образ жизни, активно занимался спортом и посещал мероприятия. Причина смерти пока не известна.

    Валерий Левкин, родившийся 6 июня 1967 года в Москве, провел часть своего детства в Потсдаме, где его отец служил. Там он начал заниматься музыкой, посещая музыкальную школу и играя на баяне, передает ТАСС. По возвращении в Москву в конце 1970-х годов Левкин освоил игру на гитаре.

    После окончания школы Левкин поступил в Московский энергетический институт, но вскоре был призван в армию, где служил на Северном флоте. Здесь он активно участвовал в флотской самодеятельности, будучи солистом и гитаристом ансамбля «Горизонт». В 1989 году он стал солистом и ритм-гитаристом группы «На-на», которая в начале 1990-х годов достигла большой популярности в России. В 1998 году Левкин покинул группу и начал сольную карьеру.

    В 1999 году Левкин выпустил свой первый сольный альбом «Если это любовь» и позднее продолжил выпускать музыкальные проекты. Помимо музыкальной карьеры, он вел телевизионные программы и участвовал в различных шоу. В 2024 году он снялся в 12-серийной детективной мелодраме «Гид и большие соблазны».

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    16 ноября 2024, 16:07 • Новости дня
    Маск пообещал «уничтожить» призвавших расследовать его «связи» с Россией

    Илон Маск пообещал найти инициаторов расследования его «связей» с Россией

    Маск пообещал «уничтожить» призвавших расследовать его «связи» с Россией
    @ Allison Robbert//Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск заявил о намерении найти и «уничтожить» тех, кто призвал расследовать его связи с Россией.

    Американский предприниматель Илон Маск выразил намерение разобраться с теми, кто инициировал расследование его предполагаемых связей с Россией, передает RT.

    В своем заявлении в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Маск подчеркнул, что планирует выяснить, кто именно стоит за обвинениями.

    «Я уничтожу их... Они просто марионетки. Кто на самом деле написал это и заставил этих болванов подписать?» – написал Маск.

    Ранее Reuters сообщало, что сенаторы-демократы Джинн Шахин и Джек Рид обратились к генпрокурору США Меррику Гарленду и генинспектору Пентагона с просьбой инициировать расследование деятельности Маска из-за подозрений в его контактах с Россией, что может нанести вред национальной безопасности США.

    Маск, известный своей активной позицией в социальных сетях, не оставил обвинения без внимания и пообещал принять решительные меры.

    Илон Маск числился в списках украинского «Миротворца», но его профиль удалили.

    Напомним,Илон Маск возглавил новое ведомство по повышению эффективности правительства США.

    Коментарии (8)
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