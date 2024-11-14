Жительница Татарстана получила 13 лет за убийство своей семьи

Ильмиру Гарданову осудили на 13 лет за поджог и убийство семерых родственников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Верховный суд Татарстана вынес приговор жительнице республики Ильмире Гардановой, обвиненной в убийстве семерых членов своей семьи, сообщает РИА «Новости». Женщина получила 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год. Преступление произошло в июне 2023 года, когда во время пожара в доме в селе Саитово Тукаевского района погибли семь человек, включая четверых детей.

Обвинение Гардановой основывалось на том, что она умышленно совершила убийство, используя общественно опасный способ. По версии следствия, женщина принесла легковоспламеняющуюся жидкость, разлила ее у входа в зал и кухню, а затем подожгла дом. В результате пожара погибли ее мать, брат, муж и четверо детей 2016–2019 годов рождения. Жертвы находились в доме в момент преступления и спали.

Присяжные заседатели признали Гарданову виновной, однако выразили мнение, что она заслуживает снисхождения. Представитель суда отметил, что несмотря на признание вины, приговор суда учитывает особую жестокость, с которой было совершено преступление. Гардановой предъявлены обвинения в убийстве двух или более лиц, включая малолетних, с использованием общеопасного способа.

Напомним, в июне 2023 года при пожаре в частном доме в Татарстане погибли семь человек, включая ребенка.