При пожаре в частном доме в Татарстане погибли семь человек, включая ребенка

Частный жилой дом в деревне Саитово в Татарстане загорелся в воскресенье, 18 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Общая площадь пожара, как сообщили в экстренных службах, составил 100 кв. метров. По данным МЧС, при пожаре погибли семь человек, включая одного ребенка, передает ТАСС.

Возгорание произошло в 13.17, в 14.15 открытое горение ликвидировали. В тушении пожара были задействованы 43 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России – 15 человек и пять единиц техники.

Прокуратура организовала проверку.

12 июня сообщалось, что при пожаре в частном доме в подмосковном Орехово-Зуево погибли двое взрослых и два ребенка, возбуждено уголовное дело.