Поджигателя Корана Журавеля доставили из Чечни в Волгоград

Tекст: Мария Иванова

Журавеля, осужденного за сожжение Корана и обвиняемого по новому делу о госизмене, доставили в Волгоград, сообщает ТАСС. Он прибыл в здание Волгоградского областного суда под усиленным конвоем в сопровождении кинолога с собакой.

Первое заседание суда назначено на 14 ноября. Ранее, в мае 2023 года, Журавель был задержан в Волгограде за сожжение Корана у мечети. Он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали в СУ СК по Чеченской Республике после обращений местных жителей.

В феврале Висаитовский районный суд Грозного приговорил Журавеля к 3,5 года колонии.

В октябре прокуратура Волгоградской области предъявила Никите Журавелю обвинение в государственной измене по ст. 275 УК РФ, было утверждено обвинительное заключение. Санкция по ст. 275 УК РФ предусматривает лишение свободы до 20 лет. Следствие заявляет, что молодой человек предложил сотрудничество представителю СБУ, передавая ему видеозаписи и данные о военной технике РФ.

Между тем муфтий Центрального духовного управления мусульман Волгоградской области Бата Кифах назвал справедливым наказание для Журавеля, осужденного на три с половиной года колонии за сожжение Корана, и отмечал, что это станет назиданием для других россиян.

Сам Никита Журавель заявлял, что считает свой приговор заслуженным.