Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.2 комментария
МВД сообщило о сокращении числа принятых в гражданство РФ с начала года
МВД сообщило о сокращении числа принятых в гражданство РФ на 44% с начала года
С начала года на 44% уменьшилось количество людей, получивших гражданство России, что связано с изменениями в законодательстве и усилением контроля.
Как передает ТАСС, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о значительном сокращении числа принятых в гражданство России в 2023 году. По ее словам, количество таких лиц снизилось на 44,5%. Основными причинами названы признание гражданами России жителей новых субъектов в соответствии с федеральными конституционными законами и усиление контроля в этой сфере.
Ирина Волк также отметила увеличение числа выдворенных из России иностранных граждан. По итогам третьего квартала 2023 года было принято на 47,3% больше решений об удалении иностранных граждан с территории РФ. В результате из страны было выдворено на 45,1% больше иностранных нарушителей законодательства.
Кроме того, в 2023 году в 2,4 раза увеличилось количество внеплановых проверок, проведенных в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Эти проверки выявили на 77,4% больше правонарушений. Волк также добавила, что количество составленных протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства увеличилось на 50,4% за третий квартал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане, получившие российское гражданство за границей с 1 сентября 2017 года до 22 ноября 2023 года, должны обратиться в загранучреждения для принятия присяги, иначе их гражданство будет аннулировано. В Госдуму планируется внести законопроект, запрещающий зачисление детей мигрантов в школы без подтверждения владения русским языком. Итальянский журналист Андреа Лучиди обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении российского гражданства из-за преследований на родине.