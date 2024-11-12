Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.19 комментариев
Форум «Цифровой алмаз» в Якутии собрал рекордное количество участников
Третий форум «Цифровой алмаз» в Якутии собрал свыше 2600 участников из 70 стран
Третий федеральный форум «Цифровой алмаз» в Якутске привлек свыше 2600 участников, став рекордным по числу делегатов, которые приехали из 70 регионов России и зарубежных стран, таких как Китай и Индия.
Глава республики Айсен Николаев подчеркнул важность обмена опытом и достижениями в ходе форума. «В этом году в форуме зарегистрировано рекордное количество участников – более 2600. Люди приезжают к нам поделиться опытом, рассказать о своих достижениях», – заявил он. Форум проходит в крупнейшем креативном кластере на Дальнем Востоке – «Квартале труда», сообщается на сайте правительства региона,
На открытии форума также выступил управляющий директор ПАО Сбербанк Иван Федюк, он заявил, что Сбербанк горд быть титульным партнером форума и готов вкладывать ресурсы в развитие цифровых технологий в Якутии. «Вместе с Республикой мы строим мост в мир современных технологий и инноваций», – отметил он.
Форум «Цифровой алмаз» поддерживается Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Организаторы форума – правительство Якутии и другие региональные организации – традиционно выступают инициаторами мероприятия.
Главной темой форума является цифровая трансформация регионов, что является одной из национальных целей развития России. В рамках форума запланированы финал акселератора «B8», выставка отечественного софта и оборудования, а также культурная программа для гостей.