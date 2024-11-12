Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.14 комментариев
Слова Шольца о финансировании Украины за счет немецких пенсионеров назвали ложью
Berliner Zeitung: Шольц ложно обвинил Линднера в предложении сократить немцам пенсии ради помощи Киеву
Канцлера Германии Олафа Шольца обвинили во лжи после его заявления о том, что экс-министр финансов Кристиан Линднер якобы предлагал финансировать помощь Украине за счет пенсий немцев, сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на инсайдеров в партии СвДП.
Издание сообщило, что Шольц допустил ложное заявление о предложении экс-министра финансов Линднера. По словам канцлера, Линднер предложил сократить пенсии для финансирования помощи Украине на 2025 год, передает РИА «Новости».
По данным инсайдеров из Свободной демократической партии (СвДП), Линднер лишь обсуждал необходимость реформ для предотвращения бюджетных заимствований, которые могли бы затронуть индексацию пенсий. Линднер никогда не предлагал сокращение пенсий как таковых, отмечают они.
В партийных кругах СвДП считают, что Шольц солгал, и сравнивают его с избранным президентом США Дональдом Трампом. Оппозиция в лице Христианско-демократического союза (ХДС) также осуждает заявления Шольца и планирует блокировать работу Бундестага до проведения досрочных выборов.
Депутат ХДС/ХСС Ян-Марко Лучак в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что ни один пенсионер не потерял бы свои пенсии, если бы предложение Линднера было принято. Он считает, что ложь о пенсиях недопустима даже ради поддержки Украины.
Напомним, Шольц обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке министра финансов Кристиана Линднера, считая это необходимым для предотвращения ущерба стране. Уходящий в отставку министр финансов Германии раскритиковал канцлера Шольца за использование темы Украины для увеличения госдолга страны на 15 млрд евро.