WP опубликовала руководство для эмиграции после победы Трампа

WP рассказала, как американцам эмигрировать в Канаду после победы Трампа

Tекст: Мария Иванова

Газета The Washington Post выпустила статью для американцев, которые рассматривают возможность эмиграции после победы Дональда Трампа на президентских выборах. В статье отмечается, что потенциальные эмигранты чаще всего выбирают для переезда Канаду, Австралию, Великобританию и Новую Зеландию, сообщает ТАСС.

В статье уделяется внимание различным факторам, которые следует учитывать при переезде, включая стандарты здравоохранения и климатические условия. Подчеркивается, что процесс переселения может оказаться сложным и затратным.

На фоне возросшего интереса к эмиграции ранее портал Business Insider писал, что компания Villa Vie Residences предложила четырехлетнее путешествие для недовольных выборами в США или мировой ситуацией. Компания предлагает путешествие на лайнере Villa Vie Odyssey, который за четыре года посетит 140 стран, с ценой от 255,9 тыс. долларов за одноместную каюту.

Ранее сообщалось, что рекордное количество богатых граждан США намерены покинуть страну после президентских выборов из-за опасений политической нестабильности и социальных беспорядков, при этом около трети средств, собранных на предвыборную кампанию Дональда Трампа, поступили от миллиардеров, в то время как Камала Харрис привлекла лишь 6% от общей суммы своих пожертвований от этой группы.