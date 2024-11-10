Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.0 комментариев
Shaman выразил соболезнования в связи со смертью своего пресс-секретаря
Shaman написал прощальный пост о смерти Антона Коробкова-Землянского
Певец Shaman выразил соболезнования по поводу смерти своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского, который скончался в Москве в возрасте 40 лет.
Shaman опубликовал прощальный пост в своем Telegram-канале, посвященный смерти его пресс-секретаря. Певец сопроводил пост фотографией покойного и выразил глубокие соболезнования, написав: «Царствие Небесное тебе, мой друг!».
Напомним, в воскресенье ушел из жизни Антон Коробков-Землянский, руководитель пресс-службы Европейской медиагруппы и пресс-секретарь артиста Shaman.
Предварительная причина смерти Коробкова-Землянского – сердечно-сосудистая недостаточность, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.