Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.0 комментариев
Приложение «Радар» Народного фронта получило 360 сигналов о дронах
«Радар» Народного фронта получил 360 сигналов, большинство из Подмосковья и Тулы
Приложение «Радар.НФ» Народного фронта утром зафиксировало 360 сигналов о беспилотниках в 12 регионах России, большинство из которых поступило из Московской и Тульской областей.
Как передает РИА «Новости», утром 10 ноября приложение «Радар.НФ», разработанное Народным фронтом, зафиксировало 360 сигналов о беспилотниках в 12 регионах России. В организации уточнили, что наибольшее число сигналов поступило из Московской и Тульской областей.
Народный фронт предупредил россиян о необходимости передавать информацию о дронах в приложение «Радар.НФ», а не выкладывать видео и фотографии беспилотников в интернет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России смогли сбить 70 украинских беспилотников, которые атаковали российские регионы, а «Аэрофлот» опроверг слухи о нахождении неопознанных аппаратов рядом с их рейсом.