Приложение «Радар» Народного фронта получило 360 сигналов о дронах

«Радар» Народного фронта получил 360 сигналов, большинство из Подмосковья и Тулы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», утром 10 ноября приложение «Радар.НФ», разработанное Народным фронтом, зафиксировало 360 сигналов о беспилотниках в 12 регионах России. В организации уточнили, что наибольшее число сигналов поступило из Московской и Тульской областей.

Народный фронт предупредил россиян о необходимости передавать информацию о дронах в приложение «Радар.НФ», а не выкладывать видео и фотографии беспилотников в интернет.



Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России смогли сбить 70 украинских беспилотников, которые атаковали российские регионы, а «Аэрофлот» опроверг слухи о нахождении неопознанных аппаратов рядом с их рейсом.