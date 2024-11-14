14 штурмовиков «Арбата» ликвидировали 50 иностранных наемников в Плехово

Tекст: Дмитрий Зубарев

Командир штурмового отделения с позывным Борз рассказал, что их крайняя задача заключалась в штурме этого населенного пункта, сообщает ТАСС. Он отметил, что первые две группы штурмовиков вступили в бой и успешно справились с задачей, после чего его группа обеспечивала поддержку.

Борз подчеркнул, что достигнутые результаты объясняются постоянными тренировками и большим опытом бойцов. Он также отметил, что иностранные наемники, обороняющие Плехово, отличаются стойкостью и хорошо окопались, что значительно усложняет штурм. Командир отметил, что на этом участке «Арбат» действует совместно с другим подразделением Минобороны.

Начальник артиллерии батальона с позывным Барс добавил, что среди наемников были замечены американцы и французы. Их речь была слышна в ходе боя. Борз сообщил, что вокруг Плехово сейчас формируется так называемый котел.

Как писала газета ВЗГЛЯД, минометный расчет добровольческого батальона «Арбат» атаковал скопление пехоты ВСУ в районе Плехово в Курской области, а артиллеристы батальона «Арбат» отменили стрельбу в Плехово, чтобы избежать жертв среди мирных жителей из-за того, что украинские военные спрятали рядом с ними боевую машину пехоты (БМП).