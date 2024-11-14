Украинские чиновники назвали главный вопрос в случае переговоров с Россией

NYT сообщила со ссылкой на украинских чиновников, что для Киева гарантии безопасности важнее территориального вопроса

Tекст: Антон Антонов

«Вопрос территорий чрезвычайно важен, но это все же второй вопрос. Первый вопрос – это гарантии безопасности», – заявил The New York Times высокопоставленный украинский чиновник. Это мнение издание связывает с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, передает ТАСС.

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что «переговоры должны основываться на гарантиях... для Украины нет ничего важнее».

По словам другого высокопоставленного украинского чиновника, Киев хотел бы гарантировать, что линия прекращения огня не навредит экономическому восстановлению страны. Киев также задается вопросом о «ширине демилитаризованной зоны».

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что он планирует уже в первый день своего президентского срока организовать мирные переговоры между Россией и Украиной.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не намерен вступать в переговоры с Россией и не собирается отказываться от своих территорий.

Нынешние планы Трампа, по сообщениям СМИ, предполагают заморозку нынешней линии фронта, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет.