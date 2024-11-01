Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.11 комментариев
Парламент Башкирии решил выяснить судьбу пропавшего в зоне СВО депутата
Башкирский парламент начал проверку информации о пропаже депутата Алексея Локотченко в зоне специальной военной операции, сказал глава госсобрания-курултая республики Константин Толкачев.
Локотченко с февраля 2024 года служит в интернациональной бригаде «Пятнашка», предположительно, он исчез после выполнения боевого задания, передает РИА «Новости».
Толкачев заявил, что находится в постоянной связи с руководством заксобрания Курской области и подразделением, где служит Локотченко. Он отметил, что пока неизвестно, соответствует ли действительности информация о пропаже Локотченко. «Как только появится объективная, достоверная информация, сразу сообщим. Надеемся на лучшее», – добавил Толкачев.
Локотченко, по данным пресс-службы парламента региона, служит в должности заместителя командира штурмового отряда «Архангел» и имеет позывной «Радий». За время службы он дважды получал ранения, но смог восстановиться и вернуться в строй.
Ранее российский Красный Крест сообщал, что получил 5,6 тыс. заявок на поиск пропавших в Курской области, из которых удалось найти 1088 человек.