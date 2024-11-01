Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.10 комментариев
Росавиация опровергла сообщения об ограничениях работы московских аэропортов
Сообщения о введении ограничений работы столичных аэропортов не соответствуют действительности, заявили в Росавиации в пятницу.
Все московские аэропорты к 15.25 мск продолжают работать в штатном режиме, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Ранее несколько Telegram-каналов сообщали о введении ограничений на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковского.
В четверг Росавиация сообщала о временных ограничениях на работу аэропорта Уфы для обеспечения безопасности.