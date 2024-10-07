Вопрос с мигрантами – это только часть картины соседства России с государствами Центральной Азии. Сейчас в этих странах большинство населения искренне поддерживает Россию в ее конфликте с Западом. Это вызывает озабоченность у части элит, поскольку сокращает их возможности для управления общественным мнением.0 комментариев
Кремль поддержал ВГТРК после атаки хакеров
Песков назвал атаку на ВГТРК беспрецедентной и поддержал коллектив холдинга
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил поддержку коллективу ВГТРК после беспрецедентной атаки на их цифровую инфраструктуру, которая временно нарушила вещание нескольких телеканалов и радиостанций медиахолдинга.
Он охарактеризовал инцидент как беспрецедентный и подчеркнул, что коллектив медиахолдинга прилагает значительные усилия для устранения последствий нападения, передает ТАСС.
В ходе своего брифинга Песков отметил: «Я хочу выразить поддержку коллективу ВГТРК. Наш государственный холдинг, один из крупнейших, столкнулся с беспрецедентной хакерской атакой на свою цифровую инфраструктуру. В эти часы они прикладывают огромные усилия, чтобы преодолеть последствия этой хакерской атаки». Кроме того, он сообщил, что специалисты сейчас работают над выявлением всех обстоятельств происшествия и установлением следов взломщиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате беспрецедентной хакерской атаки на ВГТРК перестали работать онлайн-вещание и внутренние сервисы, включая интернет и телефонию.