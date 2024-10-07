Посол Ирана в Москве обвинил Запад в дестабилизации региона

Посол Ирана в Москве обвинил Запад в поддержке дестабилизации Ирана и России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о том, что Запад активно поощряет игроков, которые способствуют дестабилизации обстановки в регионах Западной Азии и Евразии, передает ТАСС. По словам Джалали, коллективный Запад способствует усилению напряженности в области безопасности для Ирана и России. Дипломат отметил, что такая поддержка направлена на поддержание нестабильности в этих регионах.

Казем Джалали также подчеркнул, что Иран не готов мириться с деструктивным поведением Израиля в регионе. «Естественно, что Иран не может позволить, чтобы деструктивное поведение израильского режима осталось без последствий. Когда-то нужно остановить этот режим,» – заявил посол. Он добавил, что Израиль понимает только язык силы и не придерживается никаких правил.

Иранский дипломат также заявил о решимости Ирана не допустить навязывания новым витком насилия и кризиса от Израиля. «Исламская Республика Иран не позволит Израилю навязать региону новый виток насилия и кризиса,» – подчеркнул он, указывая на формирование нового уравнения в отношениях с Израилем.

В понедельник верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что атака ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года напомнила события 70-летней давности, написав об этом на иврите. Израильские ВВС провели серию авиаударов, атаковав более 60 целей в северных районах сектора Газа в преддверии годовщины кризиса ХАМАС. В ходе операции израильские ВВС убили двух высокопоставленных членов ХАМАС Мухаммада Хусейна Али аль-Махмуда и Саида Алаа Наиф Али, ответственных за деятельность движения в Ливане и на Западном берегу.