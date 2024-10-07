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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    37 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке высокого интереса к футболу в России. Негативный тренд действительно есть, и причин тому масса.

    50 комментариев
    7 октября 2024, 07:56 • Новости дня

    Силы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник за ночь

    Российские силы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник, 12 из них над Крымом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы противовоздушной обороны за ночь пресекли попытки атак беспилотниками, уничтожив 21 аппарат, включая 12 над Крымом и восемь над Белгородской областью.

    Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь успешно нейтрализовали 21 беспилотник, принадлежащий Украине, сообщает ТАСС. Из них 12 аппаратов были сбиты над Крымом. По информации Министерства обороны России, это событие связано с попытками украинской стороны осуществить террористические атаки с использованием беспилотников самолетного типа.

    Кроме того, российские ПВО предотвратили нападения в Белгородской области, где сбили восемь украинских дронов. Министерство обороны подчеркивает, что все попытки атак были пресечены благодаря своевременным действиям дежурных расчетов ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области, также сообщалось, что над Белгородской и Брянской областями были уничтожены два украинских беспилотника, а ранее над Брянской областью был сбит еще один украинский БПЛА самолетного типа.

    6 октября 2024, 20:01 • Новости дня
    Эксперт указал на сложности удара «Искандером» по судну с оружием в одесском порту

    Эксперт Козюлин: Контроль портов и разведка помогут России снизить поставки оружия Украине

    Эксперт указал на сложности удара «Искандером» по судну с оружием в одесском порту
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Олег Исайченко

    России нужно усиливать космическую, радиоэлектронную и агентурную разведки в портах, откуда идет оружие на Украину, чтобы уничтожать суда при выгрузке, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее «Искандер-М» поразил в одесском порту «Южный» судно-контейнеровоз с боеприпасами.

    «Одесса практически восстановила те объемы оборота зерна, которые существовали до конфликта. Зерновые маршруты действуют в полном объеме. Я думаю, там почти стопроцентная загруженность. И на этом фоне на Украину, конечно, идут боеприпасы. Но какие суда везут боеприпасы, а какие – зерно, распознать сложно. Этим объясняется редкость атак на суда и порты», – пояснил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Что нам нужно делать? Усиливать космическую, радиоэлектронную и агентурную разведки. Тем более, портов, откуда идет оружие, не так уж много, все их можно контролировать в разной степени. Но и противник, конечно, все это учитывает при погрузке. К тому же, украинские суда часто идут в территориальных водах других государств, и это тоже осложняет нам атаки на перевозчиков оружия», – заметил собеседник.

    «При этом польза таких ударов состоит не только в уничтожении конкретного груза. Подрядчики, которые берутся за перевозку оружия, получают сверхприбыли, потому охотно берутся за доставку. Но когда они будут осознавать риски уничтожения их судов – они сто раз подумают, прежде чем рисковать и соглашаться на снабжение Украины оружием», – заключил он.

    Ранее Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило о поражении ракетным ударом ОТРК «Искандер-М» в порту «Южный» Одесской области судна-контейнеровоза с боеприпасами.

    Атака произошла в населенном пункте Новые Беляры. «Ракетный удар был нанесен в момент разгрузки. На кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов. Морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения в порт Одесской области из Европы», – говорится в сообщении.

    Ранее «Искандер-М» нанес удар по району сосредоточения украинских сил в Сумской области, ВСУ потеряли до 80 человек, до 12 боевых бронированных машин, пять пикапов. Разведчики группировки «Север» обнаружили район сосредоточения ротно-тактической группы механизированного батальона 47-й механизированной бригады ВСУ в лесополосе возле Фрунзенка в Сумской области. После этого по ней ударил расчет «Искандера-М».

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    6 октября 2024, 09:13 • Новости дня
    В Угледаре у солдат ВСУ нашли золотые украшения

    В личных вещах погибших солдат ВСУ в Угледаре обнаружили женские золотые украшения

    В Угледаре у солдат ВСУ нашли золотые украшения
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Угледаре в личных вещах погибших солдат Вооруженных сил Украины были найдены женские золотые украшения, что свидетельствует о возможных мародерствах, происходивших в этом районе.

    Как сообщает ТАСС, заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман рассказал, что в Угледаре в личных вещах погибших солдат ВСУ были найдены женские золотые украшения. Он отметил, что такие находки свидетельствуют о возможном мародерстве со стороны украинских солдат, поскольку драгоценности могли быть изъяты у мирных жителей.

    Шаман подчеркнул, что в случаях, когда в ходе штурмовых действий удается подойти к телам погибших противников, российские военные могут проверить их документы и провести осмотр. Именно в такие моменты и находят женские золота среди их вещей.

    По словам Шамана, с момента захода российских подразделений на территорию города Угледара, он подвергался мародерствам. Это подтверждается не только разграбленными зданиями, но и свидетельствами местных жителей, которые наблюдалидействия солдат ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область. ВСУ разграбили и подорвали трехэтажный дом жительницы села Махновка Суджанского района Курской области, после чего 77-летняя Надежда Лисихина с мужем были вынуждены жить в пункте временного пребывания в Железногорске уже второй месяц. Поляки в составе ВСУ в Курской области занимались мародерством, о чем рассказала эвакуированная местная жительница.

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    6 октября 2024, 19:01 • Видео
    Британия потеряла важные территории

    Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

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    6 октября 2024, 11:56 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали стрелявших в мирных жителей бойцов ВСУ

    Российские мотострелки ликвидировали бойцов ВСУ, расстрелявших мирных под Курском

    Российские военные ликвидировали стрелявших в мирных жителей бойцов ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные 44-го армейского корпуса России уничтожили бойцов ВСУ, открывших огонь по мирным жителям в Курской области при попытке их эвакуации, сообщил командир мотострелков с позывным «Горизонт».

    Российские военные из мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса ликвидировали бойцов ВСУ, которые расстреляли мирных жителей в Курской области, пишет ТАСС.

    По словам «Горизонта», российские военнослужащие стали свидетелями того, как украинские войска открыли огонь по мирным жителям в момент их эвакуации в сторону российских позиций. «Личный состав выдвигался на те точки, откуда они открывали огонь, и уничтожали противника», – рассказал «Горизонт».

    Он отметил, что данное событие произошло в результате эскалации боевых действий в перемежающейся зоне, где российские и украинские силы периодически вступают в столкновения. «Горизонт» подчеркнул, что действия ВСУ резко нарушили планы эвакуации мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, видео с расправой над жителями Курской области было обнаружено на камере убитого боевика, в связи с чем Главное военное следственное управление СК России возбудило два уголовных дела против боевиков ВСУ за нападения, включая повешение и атаки дронами, что также связано с покушением на убийство и терроризм.

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    6 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    Оппозиционер Дадин погиб в Харьковской области в боях на стороне ВСУ

    Симоньян сообщила о гибели оппозиционера Дадина в боях под Харьковом

    Оппозиционер Дадин погиб в Харьковской области в боях на стороне ВСУ
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о гибели оппозиционера Ильдара Дадина, участвовавшего в конфликте на стороне ВСУ в Харьковской области.

    Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, сообщила в Telegram-канале о гибели Ильдара Дадина. По ее словам, Дадин погиб в Харьковской области, воюя на стороне Вооруженных сил Украины. Симоньян подчеркнула, что Дадин был «ликвидирован в бою» и добавила: «В аду иуд ждет отдельный прием».

    Дадин получил известность как первый осужденный за неоднократное участие в несанкционированных акциях в России. В 2015 году он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы. В 2017 году Верховный суд отменил приговор в связи с нарушением формальных сроков привлечения к уголовной ответственности, постановил освободить из-под стражи и признать право Дадина на реабилитацию. После этого он не раз задерживался полицией во время акций оппозиции. В 2022 году Дадин уехал в Польшу, позднее появились сообщения о том, что он вступил в одно из подразделений, воюющих на стороне ВСУ, отмечает МК.

    Журналист Андрей Медведев по этому поводу заметил, что при всех претензиях к власти «чиновники уходят, приходят, Россия остается». «Кто это понимает, становится русским героем. <...> Как нацбол Стас Гетманец. Как футбольные фанаты, вечные фрондеры и хулиганы, дерущиеся с ОМОНом. Или как погибший на Донбассе активист «Яблока» Сергей Запольнов», – написал Медведев у себя в Telegram-канале.

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    6 октября 2024, 14:55 • Новости дня
    Российские ВКС уничтожили украинскую переправу в Харьковской области

    Российские ВКС уничтожили переправу ВСУ в Гороховатке авиабомбой с УМПК

    Российские ВКС уничтожили украинскую переправу в Харьковской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Летчики ВКС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области, применив авиабомбу с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщили в Минобороны РФ.

    Летчики Воздушно-космических сил России точным ударом уничтожили переправу Вооруженных сил Украины через реку Оскол в районе населенного пункта Гороховатка Харьковской области. Для нанесения удара использовалась авиабомба с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщает РИА «Новости».

    В министерстве также уточнили, что в момент атаки транспорт противника был задействован в перевозке личного состава на ротацию. На кадрах, предоставленных Минобороны, зафиксирован мощный взрыв, подтверждающий успешность операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ, включая базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницкой области, что привело к значительным потерям противника. Российские военные неоднократно атаковали объекты стратегической важности на территории Украины, что существенно влияет на логистику и снабжение украинских вооруженных сил. В результате атак вооруженные силы Украины испытывают трудности в обеспечении своих подразделений топливом и другими необходимыми ресурсами. Использование высокоточных ракет позволяет российским войскам эффективно поражать ключевые цели на территории Украины, снижая боеспособность противника.

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    6 октября 2024, 12:38 • Новости дня
    Российские войска поразили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком

    Российские войска поразили базу горючего в Одессе и объекты ВСУ

    Российские войска поразили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Российские войска нанесли удары по базе горючего в Одессе, аэродрому в Хмельницкой области и ряду других объектов инфраструктуры ВСУ, что привело к значительным потерям противника.

    Российские войска нанесли удары по ключевым объектам в Украине, сообщает ТАСС. По данным Министерства обороны РФ, результаты операции включают поражение базы горючего в Одессе и инфраструктуры аэродрома в Староконстантинове, Хмельницкая область. Также были атакованы пункты управления беспилотниками и скопления военной техники ВСУ в 137 районах.

    Группировка войск «Центр» продвинулась вглубь обороны противника, нанеся ущерб живой силе и технике нескольких украинских бригад в Донецкой народной республике. Было отражено девять контратак ВСУ. По оценке Минобороны РФ, потери противника составили до 460 военнослужащих, а также значительное количество техники и артиллерии, включая гаубицы и пикапы.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные позиции и нанесла поражение противнику в районах Запорожской области и Донецкой народной республики. Потери украинских сил составили свыше 120 военнослужащих и несколько единиц техники, включая гаубицы производства США и Британии.

    Южная группировка войск также нанесла значительный урон ВСУ в нескольких населенных пунктах Донецкой народной республики, уничтожив более 530 военнослужащих и значительное количество бронетехники и артиллерии, включая французские и британские гаубицы, а также польские самоходные установки. Было уничтожено четыре склада боеприпасов.

    Группировка «Запад» также активно действовала в Харьковской области и Донецкой народной республике. По данным Минобороны, враг потерял до 400 военнослужащих и значительное количество оборудования. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы и пять полевых складов боеприпасов. Группировка «Днепр» также успешно нанесла поражение в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и несколько единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Северском участке фронта в Донбассе расчет РСЗО «Ураган» 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» поразил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ. В Курской области артиллеристы группировки «Север» уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу украинских войск. ВСУ потеряли 30 человек и танк в ходе неудачной попытки прорыва в Курскую область.

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    7 октября 2024, 00:26 • Новости дня
    ВСУ начали строить линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР
    ВСУ начали строить линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины создают новые линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР и в районе Красноармейска (Покровска), сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ пишут, что линии обороны «впервые строят на дороге к Днепру». Со ссылкой на данные OSINT (разведка по открытым данным) указывается, что «линия с последнего времени проходит по границе» Днепропетровской области Украины и ДНР. Предположительно, линии обороны ведут «между Межовой и Славянской – двумя важными городами».

    В сентябре сообщалось, что город Селидово на Красноармейском (Покровском) направлении в ДНР оказался окружен российскими войсками с трех сторон. ВСУ признали потерю Красноармейска как логистического узла.

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    6 октября 2024, 08:40 • Новости дня
    ПВО России уничтожила четыре украинских беспилотника

    Российская ПВО за ночь уничтожила четыре украинских БПЛА над тремя областями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы ПВО за одну ночь уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппаратов над Воронежской, Курской и Белгородской областями, что предотвратило попытку террористической атаки.

    Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили четыре украинских беспилотных аппарата, сообщает ТАСС. Беспилотники были сбиты над территориями Воронежской, Курской и Белгородской областей. Согласно заявлениям Минобороны РФ, попытка использовать воздушные аппараты для террористической атаки была пресечена.

    В ведомстве уточнили, что два беспилотника были уничтожены над Курской областью, а по одному – над Воронежской и Белгородской областями. Кроме того, в 06:35 утра еще один БПЛА был сбит над Брянской областью. Министерство подчеркнуло, что дежурные средства ПВО успешно справились с поставленной задачей, гарантируя безопасность граждан на данных территориях.

    Подобные атаки с использованием беспилотников со стороны Украины на российскую территорию происходят не впервые, что вынуждает российские силы ПВО усиленно работать для предотвращения возможных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО России сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью, на следующий день силы ПВО сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа в том же районе, а затем украинский беспилотник самолетного типа был сбит над территорией Брянской области.

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    6 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    В Курской области «Ланцет» уничтожил украинскую САУ «Богдана»

    В Курской области уничтожена украинская САУ «Богдана» 155-мм калибра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области российские военные уничтожили украинскую самоходную установку «Богдана» калибра 155 мм с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

    Украинская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Богдана» была уничтожена в Курской области, передает ТАСС. Это произошло благодаря прямому попаданию барражирующего боеприпаса «Ланцет». Данные об этом поступили от Минобороны России.

    Средства воздушной разведки обнаружили САУ «Богдана» в Сумской области, которая находилась в ведении ВСУ. После анализа собранной разведывательной информации было принято решение о нанесении огневого удара по вражеской установке. Как заявили в Минобороны, цель была поражена точным попаданием боеприпаса «Ланцет».

    Уничтожение САУ контролировалось средствами воздушной разведки, что позволило обеспечить объективный контроль операции и подтвердить результаты атаки. Российские военные отметили, что поражение установки «Богдана» стало значимым успехом в борьбе против украинской артиллерии на этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» украинский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска» в приграничной зоне Курской области, а также поразили в Харьковской области украинские САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

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    6 октября 2024, 17:50 • Новости дня
    ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

    Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    В Белгородской области дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.

    Минобороны России сообщило, что в воскресенье около 16.15 мск российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. В сообщении министерства говорится, что была пресечена попытка террористической атаки киевским режимом с использованием БПЛА самолетного типа на объекты на территории России, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что российская система ПВО в Белгородской области успешно сбила несколько воздушных целей.

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    6 октября 2024, 11:46 • Новости дня
    Российская ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

    Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства противовоздушной обороны России уничтожили самолетный беспилотник Украины, пытавшийся атаковать объекты в Белгородской области, что стало очередным пресеченным инцидентом за последнее время.

    Шестого октября российские силы противовоздушной обороны успешно сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ. Инцидент произошел около 10:30 по московскому времени, когда дежурные средства ПВО предотвратили попытку атаки с использованием беспилотника самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки дрона ВСУ на производственное здание в Шебекино пострадала женщина, которая получила минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, грузовые автомобили в Белгородской области, ехавшие по автодороге, были атакованы FPV-дронами ВСУ, при этом погиб один водитель, а в результате атаки украинских военных на поселок Крапивное Шебекинского округа Белгородской области погиб человек.

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    6 октября 2024, 12:26 • Новости дня
    Жительница Горловки пострадала от удара беспилотника ВСУ

    В поселке Химик Горловки женщина ранена в результате атаки дрона ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В поселке Химик в Горловке жительница пострадала после удара беспилотника Вооруженных сил Украины, получив ранения от сброшенного взрывоопасного предмета.

    Жительница поселка Химик, который находится в составе Горловки в Донецкой Народной Республике, была ранена в результате удара беспилотного летательного аппарата, принадлежащего Вооруженным силам Украины, передает ТАСС. Инцидент произошел после того, как беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на территорию поселка.

    Глава городского округа Горловки Иван Приходько сообщил о происшествии в своем телеграм-канале. Он уточнил: «Мирная горловчанка получила ранения вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны ВСУ трижды сбросили боеприпасы на территорию пожарной части МЧС России в Никитовском районе Горловки в ДНР. В результате удара беспилотника ВСУ по автобусу в Горловке ранены водитель и восемь пассажиров, а также подверглось обстрелу административное здание. В результате обстрела жилого массива «Солнечный» в Горловке погиб мирный житель.

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    6 октября 2024, 22:20 • Новости дня
    Пенсионер погиб из-за украинского кассетного суббоеприпаса в ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    В результате киевской агрессии погибли два мирных жителя, еще один получил ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Мужчина 1964 года рождения стал жертвой украинского артиллерийского обстрела Петровского района Донецка. Мужчина 1943 года рождения погиб в Горловке при детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса. Кроме того, в Горловке женщина 1973 года рождения пострадала в результате атаки украинского беспилотника, сообщил Пушилин в Telegram.

    Напомним, о гибели 59-летнего жителя Донецка ранее сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Глава городского округа Горловки Иван Приходько сообщал о ранении жительницы поселка Химик.

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    6 октября 2024, 23:20 • Новости дня
    Беспилотник сбит над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Над Белгородской и Брянской областями уничтожены два украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило об этом в Telegram.

    Напомним, губернатор Александр Богомаз сообщал об уничтожении силами ПВО украинского БПЛА над Брянской областью.


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    6 октября 2024, 22:50 • Новости дня
    Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Над Брянской областью сбит украинский БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Как сообщил в Telegram глава региона, никто не пострадал, разрушений нет.

    Утром над Брянской областью также был уничтожен беспилотник самолетного типа.

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    Бывшая ГДР подталкивает Шольца к примирению с Москвой

    Уверенный результат оппозиции на выборах в восточных землях ФРГ приносит первые плоды. Премьеры Бранденбурга и Саксонии, Дитмар Войдке и Михаэль Кречмер, потребовали активизировать работу по урегулированию украинского кризиса. При этом сам канцлер Олаф Шольц на фоне недавних выборов будто бы смягчил позицию по диалогу с Москвой. Смогут ли «осси» сломить проукраинский настрой Берлина? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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