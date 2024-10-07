Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.37 комментариев
Силы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник за ночь
Российские силы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник, 12 из них над Крымом
Российские силы противовоздушной обороны за ночь пресекли попытки атак беспилотниками, уничтожив 21 аппарат, включая 12 над Крымом и восемь над Белгородской областью.
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь успешно нейтрализовали 21 беспилотник, принадлежащий Украине, сообщает ТАСС. Из них 12 аппаратов были сбиты над Крымом. По информации Министерства обороны России, это событие связано с попытками украинской стороны осуществить террористические атаки с использованием беспилотников самолетного типа.
Кроме того, российские ПВО предотвратили нападения в Белгородской области, где сбили восемь украинских дронов. Министерство обороны подчеркивает, что все попытки атак были пресечены благодаря своевременным действиям дежурных расчетов ПВО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области, также сообщалось, что над Белгородской и Брянской областями были уничтожены два украинских беспилотника, а ранее над Брянской областью был сбит еще один украинский БПЛА самолетного типа.